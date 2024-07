La Policia de Breda denuncia 9 conductors beguts i en deté dos per agredir els agents

La Policia Local de Breda ha realitzat una campanya de controls durant dues nits aquest cap de setmana per evitar riscos al volant i garantir la seguretat viària al municipi.

Aquests controls van finalitzar amb el control 46 vehicles i van practicar 36 proves d'alcoholèmia. D'aquestes, en van sortir la denúncia de nou conductors i dos d'ells a més, van acabar arrestats.

A cinc dels conductors controlats, els agents locals els van denunciar administrativament per alcoholèmies positives i a quatre més, se'ls van instruir diligències penals. Cal destacar que de les taxes penals que van donar aquests quatre n'hi ha tres que superaven els 0,80 mg/litre d'aire expirat, és a dir més que triplicaven el màxim permès que es troba en 0,25 mg/l.

Dos d'aquests a més van acabar detinguts per desobediència i per agredir els policies. Aquests volien agafar el vehicle quan havien donat el positiu penal malgrat els agents els informaven que no era possible i es van rebotar contra la policia. Tot i això, els agents no van resultar ferits.

A banda dels conductors denunciats per anar beguts, els agents de la Policia Local també van aixecar acta i van denunciar 11 infraccions administratives, la major part per manca d'assegurança obligatòria i d'ITV. Cal destacar també un cas, segons fonts policials, que van enxampar un conductor que conduïa un cotxe sense permís de conduir turismes sinó que l'únic permís que tenia era del de moto.

Aquest control va coincidir amb un cap de setmana de festes majors als pobles del volant de Breda, se celebrava la de Riells i Viabrea i la d'Arbúcies. Està previst que aquests dispositius es vagin repetint al llarg de l'estiu.