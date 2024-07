Arxivat un cas de marihuana a Caldes per no llegir-li els drets quan tocava

El 27 d’agost de 2020 els Bombers van rebre un avís d’incendi en un habitatge de Caldes de Malavella. La Policia Local també es va activar, i un cop allí va començar a detectar indicis d’una activitat irregular que hauria originat el foc: una plantació de marihuana. Se sentien olors i sorolls d'aparells, i l’incendi s'havia produït per una sobrecàrrega d’energia, un indici molt comú en plantacions interiors. Hi havia 137 plantes dins en ple estat de creixement, uns 160 quilos en brut. Amb aquells indicis, van preguntar-li al propietari si cultivava marihuana i li van demanar autorització per entrar. Tot plegat, sense llegir-li els drets com a persona investigada.

«Es va fer una entrada i registre irregular, perquè van fer-li un interrogatori incriminatori per tal que admetés que cultivava marihuana, tot plegat sense fer-li saber que tenia dret a no declarar contra ell mateix i a negar-se que entressin a casa seva», explica l’advocat del cas, Aitor Cuéllar.

La patrulla va accedir a l’habitatge i va trobar els indicis de la plantació. Van detenir-lo i un cop a la garjola li van fer saber quins eren els seus drets com a persona investigada. Però ja era massa tard.

La defensa va demanar des del principi del procediment que es declarés la nul·litat per vulneració de drets fonamentals de l’acusat. La fiscalia també va adherir-se a la petició, i quatre anys després de l’entrada a l’habitatge, la jutgessa del jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 de Santa Coloma de Farners ha arxivat el cas, i no haurà d’arribar a judici.

Un cas insòlit

«Hi ha hagut altres casos de nul·litats per entrades irregulars de la policia als domicilis, però aquest cas és pioner perquè la fiscalia també ha considerat des d’un principi que s’havien vulnerat els drets fonamentals de l’investigat», explica Cuéllar.

Això fa que el cas sigui insòlit, perquè s’ha evitat haver d’anar a judici, un fet que encara hauria pogut allargar més d’un any un procediment que tenia números d’haver acabat en absolució per aquesta vulneració de drets. «Normalment la fiscalia s’espera que sigui el jutge que decideixi en sentència sobre aquests casos».

De fet, l’advocat subratlla que l’Audiència de Girona té un criteri molt definit en aquest tipus de casos, i empra el terme d’«intimidació ambiental» per referir-se al «xantatge» o pressió que els agents fan sobre els investigats per aconseguir entrar dins els habitatges. «M’he trobat en casos que la policia diu als sospitosos que no els detindran si els deixen entrar, o que tot plegat acabarà amb una multa, i després es troben un procediment judicial on els demanen pena de presó», assenyala el lletrat.

La interlocutòria de sobreseïment del jutjat de Santa Coloma reconeix la vulneració de drets i indica que així es recull en la Declaració Universal dels Drets Humans en l’article 12 (prohibeix les ingerències arbitràries al domicili de les persones), així com l’article 17.3 de la Constitució, que reconeix el dret a l’assistència d’un advocat per prestar declaració. «La doctrina indica que no es pot considerar plenament lliure el consentiment quan hi ha intimidació ambiental», conclou la resolució.

Retorn del material

Per més «inri», quan hi ha un cas de nul·litat, si el registre que s’ha fet dins un habitatge és l’únic que serveix a l’hora de tenir indicis d’un delicte, s’han de retornar els elements requisats a l’investigat. En aquest cas, la policia va quedar-se diversos aparells d’aire condicionat, focus i altres elements de la instal·lació elèctrica que tenia a la plantació. «Són aparells que es poden usar per a altres finalitats, i per tant en demanarem el retorn», subscriu. El que no es podrà recuperar és la marihuana, que ja ha estat destruïda.

