Controlat l'incendi de Maçanet originat per un vehicle cremat a l'AP-7

Els Bombers de la Generalitat ja tenen controlat l'incendi declarat aquesta tarda a l'AP-7 al seu pas per Maçanet de la Selva. Els fets s'han alertat a les 16.36 hores, quan segons informa el Servei Català de Trànsit, una furgoneta incendiada al quilòmetre 88 de l'autopista en direcció Barcelona ha provocat que les flames s'escampin pel voral, cremant la zona de Mas Altaba, on hi ha camps i pins. El vent també l'ha fet arribar al veïnat de Coma Juliana.

El cos d'emergències ha informat que ja s'ha controlat el foc, on hi han arribat a treballar 23 dotacions, de les quals quatre aèries. A més, també s'ha aixecat el confinament que s'ha ordenat a la urbanització Bellavista i el polígon industrial Cal Roure, i que Protecció Civil ha avisat a través dels mòbils dels veïns. La superfície afectada és d'unes 2,4 hectàrees, segons les primeres dades dels Agents Rurals.

Per ara, l'AP-7 té només un carril obert en sentit Barcelona i hi ha retencions de quatre quilòmetres en sentit sud. Afortunadament no hi ha danys personals, però es tem que una masia a tocar de l'autopista hagi pogut quedar afectada.

Risc de calor extrema a Girona

Cal recordar que aquest dimecres hi ha diverses comarques catalanes amb un risc extrem d'incendi. En aquest sentit, destaca la forta calor a l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà. De fet, segons informa el Meteocat, nou de les deu temperatures més altes que s'han registrat fins a les cinc de la tarda d'aquest dimecres s'han registrat en aquestes tres comarques. La més elevada ha estat a Cabanes a l'Alt Empordà, on s'ha arribat als 43,2 graus, seguida de Torroella de Fluvià amb 43 i el pantà de Darnius-Boadella amb 42,7.

Banyoles i Navata també han superat els 42 graus, mentre que la Bisbal d'Empordà, Roses, la Tallada d'Empordà i Anglès han arribat a més de 41. Alcarràs, al Segrià, és la primera localitat no gironina que apareix amb la temperatura més alta.