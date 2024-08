Blanes finalitza la reparació del camí d’accés al tercer barri de Valldolig

L'Ajuntament de Blanes ha enllestit els treballs finals de reparació del camí d'accés del segon al tercer barri de Valldolig, que han significat un cost total, sumant les obres efectuades prèviament, de més de 890.000 euros. "El paviment d'aquest carrer es trobava en molt mal estat principalment a causa de les arrels dels pins que aixequen el sòl", expliquen des de l'Ajuntament.

L'ens local detalla que per poder plantejar la reparació del camí "s'han hagut d'executar prèviament dues actuacions molt importants". La primera ha estat la substitució de la canonada d'impulsió-distribució d'aigua potable de fibrociment DN 80 mm en prevenció de possibles avaries. "El tercer barri de Valldolig no disposa d'un dipòsit de subministrament d'aigua potable per gravetat i s'alimenta mitjançant un grup de bombeig", expliquen des del consistori. "Qualsevol avaria d'aquesta canonada deixa al moment sense aigua a tot el barri, per això es va fer la substitució per una canonada de fosa DN 150 mm l'estiu del 2021, amb un pressupost de més de 164.500 euros", afegeixen. L'altra actuació prèvia, realitzada l'estiu del 2022, va consistir en instal·lar una xarxa de pluvials i clavegueram pel camí de Sant Pere del Bosc i pavimentació del camí amb un pressupost de prop de 590.000 euros.

"Amb l'execució d'aquestes dues obres prèvies ha estat possible poder afrontar amb unes condicions mínimes la reparació del carrer Valldolig entre el segon i el tercer barri", assenyalen des de l'Ajuntament. Els Serveis Tècnics Municipals de l'Ajuntament de Blanes van redactar l'estiu de 2022 la memòria valorada per efectuar la reparació del camí d'accés al tercer barri de Valldolig, amb un import de més de 139.300 euros.

Finalment, l'Ajuntament recorda que els treballs efectuats durant el passat mes de juliol han inclòs cinc tipus d'actuacions. D'una banda, s'ha fet el sanejament i reparació puntual del paviment deteriorat per les arrels dels arbres, així com la substitució del ferm estructuralment esgotat. I de l'altra, el reforç del ferm, la reparació de fissures i la reparació de la llosa de formigó d'ancoratge de reixa receptora. Aquestes obres es van aprovar el passat mes de maig a la Junta de Govern Local, en el marc de l'adhesió de l'Ajuntament de Blanes a l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya.