Vidreres aprova un crèdit d’1,5 milions per la municipalització del servei d’aigua

L’Ajuntament de Vidreres va aprovar al darrer ple una modificació del crèdit per valor d’1,5 milions d’euros per finançar inversions al servei d’abastament d’aigua. A més, també es va donar llum verda a destinar 50.000 euros de recursos propis a «fer actuacions ràpides per reparar fuites i resoldre problemes de manca de subministrament».

Durant el ple, que va comptar amb una nombrosa quantitat de veïns de la localitat selvatana farts de la manca de subministrament constant d’aigua que porten anys patint, l’alcalde Jordi Camps (Junts) va assegurar que l’Ajuntament «passarà a controlar la prestació del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable a les urbanitzacions del municipi, a partir de l’1 d’agost».

De la mateixa manera, el batlle Camps explica que «atesa la complexitat de la xarxa d’abastament d’aigua a les urbanitzacions del municipi, i la necessitat que l’Ajuntament i els seus serveis tècnics, coneguin tot el sistema, és imprescindible un període de supervisió i col·laboració entre els actuals treballadors de les empreses i els serveis tècnics municipals». En aquest sentit, l’Ajuntament assegura que «reorganitzarà el personal de la Brigada per assumir el coneixement de la xarxa i les instal·lacions del servei d’abastament d’aigua potable». «Així mateix, des del dia 1 d’agost les empreses cediran tres treballadors del servei, amb la finalitat de col·laborar amb la brigada municipal», afegeixen des de l’ens local.

Per la seva banda, Lluís Campmajó (Activa Vidreres) cataloga la manera de fer de l’equip de govern local com «la política del sí a tothom». «Aquest conte ja l’hem sentit moltes vegades, l’hem sentit amb el centre de dia, amb solucionar la problemàtica del CAP i amb el cobriment lateral de la pista poliesportiva», denuncia Campmajó, qui tampoc acaba d’entendre que «l’empresa Riera de Cabanyes S.A, en un acte de màxima benevolència cedeixi tres treballadors i dues furgonetes industrials».

D’altra banda, Campmajó assegura que «fa molt de temps que treballem per ajudar a acabar amb aquest deute històric d’aquesta empresa amb el poble de Vidreres, que creiem que és de més d’1,5 milions d’euros, i que per això van portar, juntament amb el company dels socialistes, una moció urgent al ple».

Camps també va explicar que l’Ajuntament de Vidreres ha realitzat els tràmits oportuns per assumir el servei als veïnats d’Aguaviva Parc, Puigventós, la Goba, Terrafortuna i el polígon industrial de Vidreres i, finalment, va demanar «paciència i col·laboració als veïns afectats en tot aquest procés de municipalització del servei d’aigua als barris».