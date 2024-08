Vidreres i Sils constitueixen l’associació de serveis de Policia Local

Els ajuntaments de Vidreres i Sils han aprovat el conveni interadministratiu de col·laboració per a la realització de serveis de Policia Local. “L’objectiu d’aquest conveni és constituir l’associació de serveis de Policia i determinar el contingut i l’abast de la col·laboració entre els dos municipis en matèria de serveis de seguretat pública a través de les seves policies locals”, explica l’Ajuntament de Vidreres a través d’un comunicat.

El conveni, que tindrà una durada de quatre anys, preveu establir un catàleg de punts estratègics repartits pels dos termes municipals per fer controls de trànsit o de seguretat de forma conjunta entre ambdós cossos policials i determinar les situacions de risc o d’emergència davant les quals cada cos policial podrà sol·licitar el suport de l’altre.

De la mateixa manera, segons informa l’Ajuntament de Vidreres, l’acord també preveu unificar compres de material per tal d’obtenir millors preus i estalviar recursos als dos municipis aprofitant les actuals ofertes de centrals de compres que hi ha a Catalunya; establir un pla de formació continuada de forma conjunta amb la participació dels agents de policia de les dues poblacions i establir un Pla de Treball i Activitats conjunt on es defineixi en quins casos es prestarà aquesta col·laboració.

Per la seva banda, els alcaldes d’ambdós municipis, Jordi Camps (Vidreres) i Eduard Colomé (Sils), destaquen que la finalitat d’aquest acord és “la consecució dels principis d’eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos públics i la cooperació administrativa per prestar un millor servei als ciutadans”.