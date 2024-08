Lloret inicia els tràmits per fer un nou parc de bombers

Lloret de Mar comptarà amb un nou parc de bombers, el qual, segons expliquen des de l’Ajuntament, «tindrà una nova ubicació més estratègica». «El nou parc de bombers és una reivindicació que, des de fa molts anys, han fet els membres del cos de bombers de Lloret, perquè consideren que l’espai els ha quedat petit», recorden des de l’ens municipal. A més, amb les noves instal·lacions, també podran comptar amb un vestidor per a dones, una altra de les mancances de l’actual parc, situat al carrer Costa d’en Carbonell.

Durant el darrer ple es va aprovar de manera inicial la modificació del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal), que ha de permetre la construcció d’aquest equipament. Tanmateix, el nou parc de bombers del municipi selvatà es construirà en un terreny al Carrer Costa d’en Vió, al sector industrial del municipi.

Per la seva banda, la regidora de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Míriam Rodríguez, assenyala que «actualment tenim un parc de bombers antic que ha quedat desactualitzat». «El nou terreny ofereix una millor accessibilitat a Lloret, Blanes i Vidreres i disposarà d’un espai que permetrà incorporar les noves necessitats del cos de bombers del municipi com per exemple un vestuari per a dones», conclou la regidora Rodríguez.

Amb el nou parc de bombers, des del consistori selvatà apunten que «continuen amb el treball de millora de la seguretat del municipi, dotant d’un espai més modern, confortable i estratègic als professionals del cos de bombers».