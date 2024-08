El CEAB descobreix un cuc que imita els llimacs marins per evitar depredadors

La investigació feta pel Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB), les Universitats de Nagoya (Japó) i Sains (Malàisia) i l’Institut d’Ecologia i Evolució de l’Acadèmia Russa de Ciències ha finalitzat amb el descobriment d’un nou gènere i espècie de cuc marí (poliquet) que, a més, imita un grup de llimacs de mar (nudibranquis) per defugir els depredadors, que li atribueixen una toxicitat que, en realitat, no té.

L’equip de recerca destaca que és la primera vegada que es documenta un cas d’aquest tipus de mimetisme involucrant anèl·lids i nudibranquis. Per aquest motiu «la troballa amplia la comprensió de l’adaptació evolutiva i les estratègies ecològiques dels invertebrats marins, i demostra que presenten una complexitat equivalent o, fins i tot superior, a la dels organismes terrestres», expliquen des del CEAB.

A l’article publicat a la revista Scientific Reports, on es detallen els resultats, l’equip que ha portat a terme la recerca descriu que el nou cuc marí es tracta d’un nou gènere i nova espècie de la família Syllidae. L’animal viu sobre coralls als fons marins de Vietnam i Japó i presenta adaptacions morfològiques úniques com un baix nombre de segments corporals, unes sedes ganxudes -típiques dels cucs que viuen associats a altres organismes- però que manté sempre ocultes dins del cos, i unes antenes i apèndix grans, amb forma de fus i amb una vívida coloració vermella, blanca i groga.

«Una estratègia nova»

Daniel Martin, investigador expert en taxonomia del CEAB-CSIC i coautor de l’article científic, apunta que «coneixem força poliquets amb patrons de colors vius que, sovint, es mimetitzen amb els animals que hi ha on viuen com a forma de camuflar-se. Això no obstant, imitar tant la coloració com els trets morfològics d’un altre animal per destacar i per semblar protegit sense estar-ho realment representa una estratègia d’adaptació completament nova i sense precedents no només entre els poliquets, sinó entre tots els anèl·lids».

Per la seva banda, Naoto Jimi, l’investigador de la Universitat de Nagoya, al Japó, que ha liderat l’estudi, explica que «les meves recerques m’han portat a recollir i descriure nombrosos poliquets per a contribuir a entendre la biodiversitat marina al Japó. En els darrers anys, però, m’he centrat particularment en aquells que viuen simbiòticament amb coralls i gorgònies». «Va ser durant un d’aquests estudis que vaig descobrir de manera inesperada aquest poliquet peculiar i inusual», afegeix Jimi.

La investigació col·laborativa ha combinat tècniques clàssiques d’observació morfològica i ecològica amb anàlisis moleculars. Tot plegat ha demostrat que aquest cuc pertany no solament a una nova espècie, sinó també a un nou gènere.

«Cryptochaetosyllis»

Com a nom pel nou gènere, els investigadors han escollit Cryptochaetosyllis, destacant el fet que les quetes que caracteritzen tots els poliquets en aquest cas estan ocultes dins del cos (cryptos vol dir «amagat» en grec). Pel que fa al nom d’espècie han escollit «imitatio» (que en llatí vol dir «imitador»), fent referència al seu mimetisme amb els nudibranquis.

Finalment, des del CEAB apunten que «aquesta recerca torna a posar de manifest la diversitat de la vida marina i el poc coneixement que encara en tenim a dia d’avui». En aquest sentit, la comunitat científica apunta que hi pot haver fins a un milió d’espècies d’eucariotes que viuen als mars i oceans, de les quals només coneixem al voltant d’un 30%, i aquest percentatge és encara molt més gran si considerem els procariotes.