Requisen 500 falsificacions d'un comerç de Lloret que s'enfronta a una multa que pot arribar a 100.000 euros

La Policia Local de Lloret de Mar ha requisat 500 falsificacions d'un comerç de Lloret de Mar que ara s'enfronta a una multa que pot arribar a 100.000 euros.

El passat dia 2 d’agost al migdia el cos policial va fer un operatiu dirigit per la Unitat de Policia Administrativa en un comerç del carrer Cervantes, en plena zona comercial.

Els agents van intervenir prop de 500 peces entre samarretes esportives, bosses mà i altres productes falsificades. Eren imitacions d'originals de marques de luxe i esportives com Nike, Adidas, Luis Vuitton, Puma, Chanel, Gucci i productes associats a equips de futbol com Real Madrid, FC Barcelona, seleccions nacionals d’Espanya, Argentina i d’altres.

A causa de les diverses infraccions de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, els agents les van intervenir. I és que les infraccions eren relatives a l’etiquetatge i l’exposició de preus, la declaració de l’IVA entre d’altres, que induïen clarament a l’engany dels consumidors, indica l'ajuntament en un comunicat.

Per tot això, el propietari de l'activitat va quedar denunciat i segons el consistori s’enfronta a diverses infraccions de caràcter greu a la normativa de consum que, en paraules de l’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas “poden comportar sancions entre 10.000 i 100.000 € cada infracció i, si es constata reincidència, el tancament temporal del comerç”.

Aquest és el quart expedient a activitats comercials que s’obre al municipi per la via de protecció del consumidor. Des del consistori actuen caràcter administratiu, de la qual l’Ajuntament és competent, defensant l’obligació dels comerços d’expressar clarament les característiques dels productes a la venda, la seva composició i origen, el fet si són imitacions o originals i el preu i l’IVA corresponent. D'altra banda, l'ajuntament en la nota de premsa afegeix que aquest cas es traslladarà a la resta de cossos de seguretat competents i a les marques industrials que puguin estar afectades per si volen exercir els seus drets en defensa dels seus interessos per altres vies de caràcter civil o penal.

La defensa dels drets del Consumidor és una de les competències municipals que l’Ajuntament considera "molt importants amb la voluntat de defensar un model de comerç de qualitat sense que això vagi en contra del respecte a la llibertat de comerç, però els drets dels consumidors han d’anar per davant".