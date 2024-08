Tres accidents en una hora a Maçanet per un tros de ferro al mig de l'AP-7

Matinada de dilluns accidentada a l'AP-7 al seu pas per Maçanet de la Selva.

S'ha produït tres accidents de trànsit en poc menys d'una hora en el mateix punts de l'autopista. Sortosament, en cap cas s'han hagut de lamentar ferits.

El primer dels sinistres viaris ha tingut lloc cap a un quart de sis a l'altura del quilòmetre 87 en sentit Barcelona. Dos vehicles han xocat per envestida arran de la presència d'un ferro enmig de la via. Un d'aquests ha rebentat un roda arran del succés.

Al cap d'una mitja hora tot i que la zona estava senyalitzada pels Mossos, hi ha hagut un altre accident en el mateix punt quilomètric, en aquest cas un vehicle sol ha topat novament contra el mateix objecte. Finalment, a un quart de set, a l'altura del quilòmetre 87,5, novament s'han accidentat dos vehicles que han xocat també amb el mateix tros de ferro, segons confirmen des del Servei Català de Trànsit.

Arran dels fets a la zona s'hi han desplaçat els Mossos d'Esquadra de Trànsit, SEM i Bombers i també, els responsables de la via. En cap cas hi ha hagut ferits. La policia ha fet tasques de senyalització a la zona i els responsables de la via, han retirat l'objecte causant dels tres accidents. Es desconeix d'on havia caigut o d'on procedia el ferro, segons fonts policials.

