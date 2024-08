Un conductor drogat s'estavella a gran velocitat contra una rotonda a Lloret i acaba detingut

Un conductor drogat es va estavellar aquest diumenge a gran velocitat contra una rotonda a Lloret de Mar i va acabar detingut.

La Policia Local va arrestar el turista, que era estranger, després d'acabar amb el cotxe al cim del giratori que es trobava a tocar la zona d'oci nocturn. Els agents li van practicar la prova de detecció de drogues i va donar positiu en cànnabis (THC).

L'arrestat està acusat de ser presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit perquè conduïa sota l'efecte de drogues.

Els fets es remunten cap a un quart de set del matí del diumenge 4 d'agost quan la Policia Local va rebre una trucada d'un testimoni que avisava de l'accident. Un sinistre viari que havia ocorregut a la rotonda de l'avinguda Just Marlés amb Passeig Agustí Font. El vehicle procedia del passeig quan va xocar amb la rotonda i s'hi va quedar encastat.

Fins a la zona s'hi van desplaçar diferents patrulles de la Policia Local i dues dels Mossos d'Esquadra, que ni en deu minuts van arribar a la zona.

Els agents li van practicar les proves d'alcoholèmia i de drogues. A la d'alcoholèmia va donar negatiu, tot i que en la primera el resultat va ser de 0,23 mg/litre d'aire expirat, per sota del màxim permès que està en 0,25 mg/l. D'altra banda, el van sotmetre al drogotest i en aquest cas, va donar positiu en cànnabis, com va avançar Lloret Gaceta.

"Gas del riure"

En el vídeo que s'ha fet viral durant les últimes hores a les xarxes socials es veu com el conductor inhala alguna substància amb un globus, segurament òxid nitrós. Una droga que no està contemplada al drogotest, però que és coneguda com el "gas del riure" i que cal recordar que quan arriba al cervell, provoca una sensació d'evasió i eufòria, acompanyada de la pèrdua del control motor i riure. Molts turistes que estaven de festa a la zona van immortalitzar l'accident en vídeos.

Segons expliquen alguns experts, aquesta droga per si sola no és mortal, malgrat que sí que provoca danys quan el seu consum és persistent com psicosi, depressió, pèrdua de memòria, espasmes, entre altres.

Posteriorment, la policia va comprovar per càmeres com va anar l'accident i va comprovar que el conductor anava a una velocitat alta pel Pg. Agustí Font.

Per tot això, el jove estranger va quedar detingut per delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes del THC. A primera hora de la tarda, la Policia Local i un cop acabat l'atestat, van traslladar el conductor als Mossos de Blanes perquè el passessin a disposició policial.