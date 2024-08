El Consell Comarcal de la Selva atén 166 emprenedors en sis mesos

El servei de creació d'empresa del Consell Comarcal de la Selva ha atès un total de 166 emprenedors els primers sis mesos d'aquest 2024, segons ha informat aquest ens. "A través d'aquest servei s'ofereix una sessió individualitzada en què els emprenedors de la comarca que vulguin impulsar el seu propi negoci reben una anàlisi del projecte de negoci i una orientació sobre el procés d'assessorament per tirar el negoci endavant", expliquen des del consell.

D'aquests 166 emprenedors que ha assessorat el Consell Comarcal de la Selva, un total de 44 han creat la seva pròpia empresa, amb una generació neta de 52 nous llocs de treball. D'aquestes noves empreses, 7 han estat gràcies a Reempresa -cessions de negoci en funcionament i 2 a un Microcrèdit social de La Caixa, asseguren des del Consell Comarcal de la Selva. Pel que fa a la resta, 17 han capitalitzat l'atur que els ha permès finançar la inversió inicial i 22 han sol·licitat alguna ajuda a fons perdut per iniciar els seus negocis. "El 90% dels projectes són d'autoocupació", destaquen des del consell.

Consolidar l'empresa

"Una altra de les fases que és fonamental a l'emprenedoria és el suport que aquests nous emprenedors tenen a l'hora de consolidar les seves empreses", ha explicat en el transcurs de la presentació dels resultats, el conseller d'empresa, Lluís Barnés. Per això, des del servei se'ls ofereix un suport durant els primers mesos i anys de funcionament del negoci, que ha de servir "per analitzar l'evolució global de l'activitat i poder-la orientar en tots aquells aspectes que no estiguin funcionant correctament". Aquest tipus de seguiment, segons ha explicat Barnés, es va mantenint durant els tres primers anys de vida de l'empresa, al llarg dels quals l'emprenedor pot participar en tutories amb assessors del servei per anar replantejant l'estratègia empresarial i adaptar-la a la realitat socioeconòmica del seu mercat.

Durant aquest primer mig any un total de 48 projectes creats en els darrers tres anys passat pel servei de consolidació empresarial per assessorar-se en diferents aspectes relacionats amb la gestió empresarial del seu negoci. A més, els tècnics d'empresa del Consell i l'equip de professionals col·laboradors han fet un total de 185 visites a negocis locals de la comarca. Aquestes visites consisteixen a conèixer el negoci, valorar les necessitats que tenen els empresaris, informar sobre ajudes i subvencions disponibles i, assessorar sobre àmbits de gestió on tenen dubtes, assenyalen des del consell. Actualment, els tècnics duen a terme aquestes visites a tots els municipis on el servei té conveni. Concretament a Maçanet de la Selva, Caldes de Malavella, Santa Coloma de Farners, Breda, la Cellera de Ter, Hostalric, Lloret de Mar, Riudarenes, Sant Hilari Sacalm, Sils, Tossa de Mar, Vidreres i Susqueda.

Per la seva banda, en la seva intervenció el president de l'ens selvatà, Martí Pujals, ha destacat la "gran tasca que duen a terme les tècniques d'aquest servei d'empresa a la comarca". En aquest sentit, ha destacat el nombre d'ajuntaments selvatans que tenen conveni amb el Consell i el fet que, any rere any, s'hi incorporen nous ajuntaments. De fet, tal com ha explicat el mateix Pujals, el grau de satisfacció per part dels ens municipals d'aquest servei és extraordinari i ja s'està pensant en la manera de donar resposta a les necessitats.

Un altre dels projectes que des del servei de creació d'empresa s'ha pogut endegar és el programa Consolida't del departament d'Empresa i Treball. Aquest any s'ha iniciat aquest nou servei que ofereix "les eines i els instruments necessaris perquè persones treballadores autònomes millorin els seus models de negoci i el puguin fer créixer i enfortir". En aquest programa hi participen un total de 25 empreses i consta de 40 hores de formació més mentories personalitzades amb els diferents experts.

Un altre dels àmbits destacats del servei és que s'està a punt per donar el tret de sortida al programa Primer de Preaccelaració de projectes. El setembre es donarà el tret de sortida a la tercera edició del Programa RuralEmprèn, "un programa de preaccelaració de projectes emprenedors de l'àmbit serveis. Constarà d'un total de 100 hores de formació i mentories amb diferents experts", apunten.

Subvencions per a joves

Tanmateix, el Consell Comarcal ha informat que "des del servei s'ha ajudat a tramitar 28 subvencions del programa Garantia Juvenil -subvenció de 15.800 euros per a joves que han emprès un negoci) a més del 5 del Tiquet Rural -subvencions de fins a 40.000 euros per a nous negocis situats en territorio Leader) i 29 ajudes de noves obertures i reformes del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya".

Pel que fa a les accions de formació, s'han realitzat diverses càpsules formatives per a emprenedors i formació d'ocupació. Concretament, s'han impartit dos cursos d'anglès de 240 hores i un curs de creació i gestió de microempreses de 480 hores.

Finalment, a nivell de sensibilització el Consell Comarcal ha dut a terme un total de sis xerrades a diferents centres formatius de la comarca sobre les claus per un projecte empresarial d'èxit.