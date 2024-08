Lloret de Mar amenaça en sancionar la plataforma UberEats si reparteix menjar a la platja

L'Ajuntament de Lloret de Mar ha avisat a l'empresa UberEats que si reparteix menjar entre els banyistes que hi ha a la platja rebrà una sanció. La plataforma va publicar un comunicat el 31 de juliol anunciant que la platja de Lloret era una de les deu seleccionades en tot l'Estat per iniciar aquest servei de repartiment de menjar a la sorra. A partir d'aquí, el consistori ha estat estudiant el cas i s'ha conclòs que l'activitat és sancionable perquè no ha estat comunicada ni autoritzada per l'ajuntament. De fet, el govern local recorda que les activitats que poden fer-se a la platja es liciten en un concurs públic i han de complir el reglament de platges.

La regidora de Platges i Promoció Econòmica de Lloret de Mar, Cristina Aymerich, ha avisat que el municipi ja compta amb "una oferta de restauració àmplia i variada" i per això no creuen que la plataforma ofereixi un "producte estratègic" per a la destinació. Aymerich recorda que el municipi treballa per fomentar un model turístic "més sostenible en criteris mediambientals, econòmics i socials" i per això no consideren que el projecte d'UberEats encaixi en aquest projecte.