45 anys del mortífer incendi dels Pinares de Lloret de Mar

Lloret de Mar recorda aquest dimecres una de les dates més negres de la seva història. El tràgic i mortífer incendi forestal de la urbanització dels Pinares, que va tenir lloc el dimarts 7 d'agost de 1979.

Fa 45 anys d'aquest devastador foc en què van perdre la vida 21 persones: quatre nens, sis dones i onze homes. Un cas que encara es manté viu en la memòria dels lloretencs i és un dels incendis que més víctimes mortals ha provocat en una urbanització espanyola.

Aquest foc que tot i que apunta que va ser provocat -no ha tingut mai una investigació concloent- es va iniciar en dos punts diferents, separats per una distància superior als dos quilòmetres.

El primer, a la finca el Vilar, a Blanes, i el segons, a la finca Can Dausa, a Lloret de Mar. L'elevada temperatura, la vegetació i el vent que bufava aquell matí van afavorir la propagació del foc. Les flames van sorprendre els veïns de la urbanització. Alguns van intentar fugir i van morir en l'intent.

Les característiques de la urbanització, juntament amb les flames, van ser un escull més per a les 21 persones que van buscar una sortida per una vall de la qual no van poder escapar.

El foc va provocar que l'aleshores president de la Generalitat, Josep Tarradellas, i els ministres d'Agricultura, Jaime Lamo de Espinosa, i el de Seguretat Social, Juan Rovira Tarazona, es desplacessin la mateixa nit a Lloret i es reclamessin transferències en Sanitat i Agricultura, a més de gestar-se la idea de crear un cos professional de bombers.

En la memòria

Aquest dissabte es farà un acte de record a les víctimes a la mateixa urbanització. Se celebrarà a les 12 del migdia davant del bar dels Pinares. Serà un acte institucional on es farà una ofrena floral a les víctimes. Es dona el cas que aquesta setmana a més és la festa d'aquesta àrea residencial de Lloret.

Com a record es va aixecar un nou monòlit a la urbanització pels 40 anys. Una placa que l'any 2019 es va instal·lar molt a prop de la zona que dona accés a la vall on van morir les víctimes. A banda, al mateix cementiri de Lloret també hi ha un altre monòlit de record a les víctimes.

L'Ajuntament de Lloret de Mar de la seva banda també ha fet esment als 45 anys del foc a les seves xarxes socials i també recorda l'acte de dissabte. A banda fa esment al fet que és "un fet que sempre estarà present a Lloret de Mar" i que el foc va marcar un abans i després en l'extinció d'incendis. Afirma que va ser clau "per al desenvolupament d’eines i protocols per a la prevenció i extinció d’incendis forestals i va fer que es dotés de més mitjans al parc de Bombers Municipal de l’època".

Aquest mateix dimecres, l'ADF Lloret de Mar - Selva Marítim també ha publicat un post a Facebook de record del tràgic succés i de les víctimes. En aquest assegura que una de les seves motivacions · és la seva memòria i lluitar perquè no es repeteixi mai més".