Augmenten els delictes lleus a Lloret de Mar en comparació al 2023

La xifra de delictes lleus a Lloret de Mar registrada durant tot el mes de juliol ha augmentat lleugerament respecte a la de l’any anterior. Així mateix, l’inspector de la Policia Local de Lloret, César Martínez, ha explicat avui que «en línies generals, comptem amb unes xifres similars a les del 2023, alguns registres han baixat com per exemple les baralles a la via pública, el delicte per amenaces, que ha baixat un 90%, o els robatoris amb força, els quals han disminuït un 41%».

Això no obstant, Martínez ha detallat que pel que fa a delictes lleus «els furts han augmentat lleugerament un 1,59%, així com els robatoris a l’interior de vehicles». «D’aquest darrer fet delictiu cal tenir en compte que un mateix delinqüent, sovint multireincident, en una nit pot obrir diferents vehicles i, per tant, fa pujar molt l’estadística», ha destacat el cap de la Policia Local.

Durant la convocatòria de premsa per valorar la seguretat ciutadana durant el mes de juliol, que ha sigut definida per l’alcalde Adrià Lamelas (PSC) com un «acte de transparència que es mereix la ciutadania», el batlle; l’inspector de la Policia Local i el regidor de Turisme, Frederich Guich, han exposat que en total es van portar a terme 2.586 serveis policials i es van registrar 736 fets delictius de «diversa tipologia».

Lamelas ha volgut remarcar que «la seguretat de Lloret està en bones mans». «Tot i que les dades són similars al 2023 i hem millorat en alguns ítems, no és la situació que volem i ens esforçarem per capgirar-la», ha assegurat el batlle socialista. A més, Lamelas ha afegit que «actualment, hi ha una minoria d’empreses que van en contra del civisme i la bona convivència a les que perseguirem i posarem fre».

Més patrullatges

L’Ajuntament de Lloret ha volgut assenyalar que aquesta temporada d’estiu s’han intensificat els patrullatges preventius a la zona centre. Aquest fet «ha motivat una major intervenció policial i més serveis registrats (100 més respecte al 2023) destacant la detenció de 48 persones; un major decomís d’armes (15 més que l’any passat) o periòdics controls d’alcoholèmia i estupefaents», han detallat des de l’ens local.

Tanmateix, també han indicat que els serveis fets pels agents van ser semblants a l’any passat, aproximadament un 26,61% estan relacionats amb seguretat; un 24,74% amb policia administrativa; un 19,23% amb assistències policials i un 17,63% són de trànsit.

D’altra banda, en matèria dels habitatges d’ús turístic (HUT), el regidor Guich, ha detallat que «s’ha obert expedient a 18 habitatges d’ús turístic, amb sancions que poden arribar fins als 30.000 euros».

Finalment, l’ens local també ha destacat que pel que fa a la percepció de seguretat a nivell turístic registrada per la plataforma d’intel·ligència turística i Big Data de Lloret de Mar, Mabrian Technologies, en el conjunt de l’any 2024 se situa en un 94,2 sobre 100, un 3,4% millor que la del 2023.