Detingut per intentar violar una dona quan dormia en una casa de Breda

La Policia Local de Breda ha detingut un home acusat de ser presumpte autor d'una agressió sexual a una dona en un domicili de la població.

Aquest no comptava amb antecedents policials fins ara i té uns 25 anys. L'acusat coneixia la víctima i després de passar a disposició judicial al jutjat de Santa Coloma de Farners, va quedar en llibertat amb càrrecs.

Els fets es remunten a la matinada de dissabte passat quan la dona dormia en una casa de Breda on treballa com a cuidadora d'un home d'edat avançada.

L'acusat va entrar a la casa i s'hi va esmunyir fins a l'habitació on dormia la noia, que també té uns 25 anys. Aquesta es va despertar sobresaltada perquè algú li estava fent tocaments i la intentava violar. En veure la situació, l'home ja només anava amb calçotets, va aconseguir treure-se'l del cim sense que la pogués arribar a penetrar i va poder escapar.

Va sortir al carrer i va demanar ajuda als veïns de la zona. Aquests van avisar la Policia Local de Breda, els agents s'hi van desplaçar immediatament i van poder arrestar al presumpte agressor allà mateix. Arran de l'avís d'una agressió sexual, els agents locals també van demanar suport a la Policia Local de Riells i Viabrea que va traslladar-se a la zona i els Mossos d'Esquadra.

L'home va quedar detingut no només com a presumpte autor d'una agressió sexual a la víctima sinó també per violació de domicili, ja que s'hi va colar mentre ella dormia. Es dona el cas que la víctima i l'acusat es coneixien prèviament, però no consta cap episodi on hagi intervingut la policia anteriorment.

Els Mossos d'Esquadra de la seva banda són els qui van traslladar al detingut fins a la comissaria de Santa Coloma de Farners per posteriorment, passar-lo a disposició del jutge. L'home segons fonts policials, ha quedat lliure amb càrrecs després dels fets.