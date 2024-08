Investiguen si un incendi forestal ocorregut dijous a Blanes és fruit d'una negligència

S'investiga si un incendi forestal que es va produir aquest dijous a Blanes és fruit d'una negligència. El foc va cremar 200 m² i la Policia Local va trobar un home a la zona d'inici del foc a qui van identificar i ara el cas està en mans dels Agents Rurals.

El foc es va produir quan eren els volts d’un quart de set de la tarda. La Policia Local de Blanes va rebre diverses trucades alertant d’un incendi que s’estava produint fora de l’àmbit urbà, en una zona forestal del nord de la població.

Efectius de Protecció Civil i de la Policia Local de Blanes van localitzar el focus de l’incendi i concretant que estava situat entre el camp de futbol i el Turó de Montells. A partir d’aquí, els agents van poder indicar la localització precisa i van anar obrint camí per facilitar l’accés a les diferents unitats dels Bombers que van acudir fins a la zona afectada, mentre Protecció Civil s’encarregava de les tasques de coordinació.

A banda, també s'hi va desplaçar un helicòpter dels Bombers, que va efectuar quatre descàrregues d’aigua que recollia a una bassa molt propera al lloc. Aquesta acció, unida al fet que ahir no bufava vent d’intensitat, també van contribuir a una ràpida extinció.

L’incendi va quedar sufocat i controlat després de poc més d’una hora, pels volts de dos quarts de les vuit del vespre. A partir de llavors els Bombers van desfer l’operatiu, quedant un retén per assegurar la zona. A conseqüència del foc, es van cremar uns 200 metres quadrats de zona boscosa, que va ser acordonada i senyalitzada pels Bombers.

Com que els cossos d'emergències van veure indicis que el foc podria haver-se iniciat per alguna negligència, els agents de la Policia Local van identificar la persona que estava ocupant la finca on va començar el foc per fer les oportunes comprovacions.

A partir d'aquí, el cas es troba en mans dels Agents Rurals i seran els encarregats de les sancions oportunes en cas que així es confirmi, indica l'ajuntament de Blanes en un comunicat.