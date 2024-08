Lloret renova 90 papereres i 330 bancs

L'Ajuntament de Lloret ha començat a renovar les papereres del centre, concretament la zona comercial, en total se'n canviaran 90. "Les noves papereres són fabricades amb material de tipus plàstic, diferent de les que hi ha actualment al municipi amb components metàl·lics i que són més susceptibles de la corrosió d'orins o l'exposició a la salabror", expliquen des de l'Ajuntament.

Per altra banda, l'ens local també ha adquirit nous contenidors de rebuig, tanques metàl·liques de protecció viària, i ben aviat iniciarà la renovació i millora de bancs. En el cas dels bancs de la zona del casc antic, un total de 330. "La inversió amb mobiliari urbà ja adjudicat a proveïdors i pendent d'instal·lar en els propers mesos, ascendeix a uns 215.000 euros", asseguren des del consistori. Tanmateix, l'actuació ha rebut el finançament de la Unió Europea a través del mecanisme de Recuperació i Resiliència-Next GenerationEU, atès que es tracta de mobiliari urbà sostenible, per ser fabricats amb 100% plàstic reciclat i reciclable, procedents de la recuperació d'envasos lleugers de recollida selectiva. Així mateix, hi ha previst el subministrament de sanitaris públics, tendals per crear zones d'ombra i parcs infantils.

Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient, Cristina Aymerich, explica que "estem fent una substitució progressiva de les papereres, iniciant pels que es troben més malmeses". A més, el nou model compta amb una tapa superior que evita l'aportació d'elements voluminosos com pot ser una bossa d'escombraries i disposa d'un cendrer i xapa superior per apagar les burilles, segons assenyalen des de l'Ajuntament.