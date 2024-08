L'oposició de Lloret sol·licita un ple per aprovar la modificació de crèdit que va tombar

Els grups municipals de Junts, Tots per Lloret, ERC Lloret i Sumem Lloret han sol·licitat la convocatòria d’un ple extraordinari per tal d’aprovar la modificació de crèdit que van tombar a la darrera sessió. La modificació presentada per l’Ajuntament per poder pagar més hores extres a la Policia Local, contractar un conserge a la nova escola de Lloret i implementar un I-0 a la llar d’infants Els Pops era d’uns 380.000 euros, en canvi, els grups de l’oposició han consensuat una modificació de crèdit d’uns 487.000 euros.

«El govern municipal format per PSC-Comuns no va ser capaç d’arribar a cap acord amb els grups de l’oposició per tal d’aconseguir l’aprovació d’aquesta modificació de crèdit tan necessària», explica l’oposició a través d’un comunicat. De la mateixa manera, asseguren que en la proposta presentada per l’Ajuntament el passat 29 de juliol «el govern municipal volia deixar sense efecte la contractació de tres inspectors de medi ambient per al control de neteja i residus i també la contractació d’un informàtic, que ha de treballar a la Policia Local».

D’altra banda, els grups de l’oposició també consideren necessari «incrementar les hores extres de la Policia Local fins a les 12.500 hores, en comptes de les 10.000 proposades pel govern de Lamelas (PSC)». «Els diners han de provenir del Fons de Contingència o de les partides que l’equip de govern cregui oportú, prèvia consulta a tots els grups peticionaris de la convocatòria del Ple Extraordinari», afegeixen.

Finalment, l’oposició de Lloret de Mar torna a denunciar que «la improvisació de l’executiu de Lamelas és màxima i que deixa el govern en una situació de debilitat evident». Per la seva banda, l’alcalde socialista va explicar a Diari de Girona, quan l’oposició va tombar la modificació de crèdit, que «esperava que l’oposició rectifiqués i es convoqui un ple extraordinari per aprovar aquesta modificació de crèdit, ja que és un perjudici pel poble», va apuntar aleshores el batlle.

La sol·licitud del ple extraordinari va ser presentada el passat dimecres. A partir d’aquell dia, el batlle té un termini de deu dies per convocar-lo i si no ho fa, es convocarà automàticament vuit dies després.