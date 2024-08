Mor el copilot de 77 anys d'un cotxe en un accident amb un altre turisme a l'AP-7 a Maçanet de la Selva

Nou accident de trànsit mortal a les carreteres gironines.

El copilot d'un cotxe ha perdut la vida aquest divendres de matinada després de patir una sortida de via juntament amb un altre turisme a l'AP-7 a Maçanet de la Selva. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'aquest sinistre viari mortal. La víctima mortal tenia 77 anys i era veí de Sils.

A més, tres persones han resultat ferides en estat de poca gravetat i han sigut traslladades a l’Hospital Josep Trueta.

El succés s'ha produït quan faltaven pocs minuts per les tres de la matinada a l'altura del punt quilomètric 86, en sentit nord a tocar l'àrea de servei de l'autopista. El sinistre viari ha consistit en un xoc per darrere entre dos cotxes i la posterior sortida de via d'ambdós turismes.

Arran dels fets s'han mobilitzat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra de Trànsit, quatre dotacions dels Bombers i cinc unitats del SEM.

Els Bombers han hagut de fer tasques d’excarceració d’una de les persones que havia quedat atrapada dins el vehicle. Els sanitaris han intentat salvar el passatger davanter d'un dels cotxes però no ha estat possible i ha mort al lloc dels fets.

Pel que fa a l’afectació viària, encara a dos quarts de nou del matí es mantenen dos carrils tallats en sentit nord al punt de l’accident, segons el Servei Català de Trànsit.

14 morts a Girona

Aquesta nova víctima mortal fa pujar a 14 els morts a les carreteres gironines des de principis d'any. El darrere va tenir lloc el diumenge passat 4 d'agost a Forallac. Hi va perdre la vida el conductor d’una motocicleta de 28 anys en un xoc frontal amb un cotxe a la C-66. Els Mossos van detenir el conductor del turisme perquè anava begut.