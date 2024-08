Lloret homenatja les víctimes del tràgic incendi forestal dels Pinares

Lloret de Mar ha homenatjat aquest dissabte les víctimes de tràgic incendi forestal dels Pinares. Enguany fa 45 anys d'aquest succés que va deixar marcat aquest municipi per sempre.

L'acte ha consistit en una concentració davant del monòlit de record de la tragèdia i de les 21 víctimes mortals que es va cobrar. Durant l'esdeveniment s'ha realitzat una ofrena floral encapçalada per l'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas i el president de l'associació de veïns de la Urbanització dels Pinares, Jorge Arjona.

A banda, l'acte ha comptat amb la presència d’autoritats, diversos veïns i efectius d’emergències. Entre els assistents hi havia, la primera tinent d’alcalde, Isabel Bernal; el tercer tinent d’alcalde, Carlos Costa; quart tinent d’alcalde, Frederic Guich i la regidora Vereda López. D'altra banda, també hi han assistit regidors de l'oposició de Lloret com el portaveu Tots per Lloret, Albert Robert; el de Junts, Jordi Martínez que també anava acompanyat dels regidors del seu grup municipal, Marina Nicolas i Carlos Clos.

Per part dels cossos d'emergències, l'acte ha comptat amb la presència de representants de l'ADF Lloret de Mar - Selva Marítima; l'inspector de la Policia Local de Lloret, Joaquim Martín, entre altres. Aquest homenatge s'ha inclòs entre els actes que es fan a la urbanització aquests dies, que estan de Festa Major.

L'incendi dels Pinares es va produir 7 d'agost de 1979 i hi van perdre la vida 21 persones: quatre nens, sis dones i onze homes. Un cas que encara es manté viu en el record dels lloretencs i és un dels incendis que més víctimes mortals ha provocat en una urbanització espanyola. Les característiques de la urbanització, juntament amb les flames, van ser un escull més per a les 21 persones que van buscar una sortida per una vall de la qual no van poder escapar.