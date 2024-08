Més de 5.000 persones participaran a la caminada nocturna de Blanes

Blanes ha començat el compte enrere per la celebració de la XXXIX Caminada Popular Nit de Sant Bonós. Una activitat que és definida per l’Ajuntament com “una marxa que barreja l'esport i l'experiència lúdica que significa poder fer un recorregut per tota la ciutat una nit d'estiu”.

L’ens local explica que la seva popularitat és tanta que, des de fa uns anys, està dimensionada perquè el topall de participants sigui de 5.500 persones, tot i que la percepció és que n'hi ha molts més d'aquesta xifra, que fan el recorregut sense haver-se inscrit. Hi participen des d'atletes avesats a córrer fins a famílies completes, grups d'amics o colles que ja acostumen a sortir a caminar plegats de manera habitual.

La caminada té una llargària d'uns 8 Km que volta per tot el municipi. El circuit té sortida i arribada des del mateix Passeig de Mar i transcórrer pels barris d'El Fortí, Racó d'En Portas, La Plantera, Mas Marull, Quatre Vents, Els Pavos, Sa Massaneda, Mas Terrats, Mont-Ferrant, la pujada de l'Ermita de Santa Bàrbara, Cala Bona, el Jardí Botànic Marimurtra i Sa Carbonera. La caminada s'enceta a dos quarts d'onze de la nit, i el control d'arribada es tanca a la una de la matinada.

Mesures per adaptar-se a la sequera

D’altra banda, per segon any consecutiu, la caminada s'ha adaptat a la situació d'emergència per sequera amb diverses mesures. Una de les més importants és la supressió de les fonts d'aigua que s'instal·laven a la pujada de Santa Bàrbara. Per això, es recomana a tothom que vagi proveït d'aigua per hidratar-se. La crida s'ha reforçat amb la col·laboració de diversos atletes blanencs, que han gravat vídeos animant a fer-ho.

La novetat d'enguany és la incorporació d'una cisterna d'aigua de mar al cim de la pujada del Carrer de Santa Bàrbara –un dels trams que suposa una major dificultat per l'elevada inclinació que té- perquè remulli tothom qui ho demani i així refrescar-se de la calor que fa. D'altra banda, s'ha recordat que a l'arribada del Passeig de Mar no faltaran –com en els anys anteriors- ampolles d'aigua, així com xíndria de Blanes i pomes de Girona. Aquests dos darrers elements són per promocionar els productes de proximitat, en la línia dels objectius de l'Agenda 2030.

Per últim, una altra novetat que s'ha incorporat aquest 2024 és la instal·lació de cabines de WC situades dins el recinte d'arribada que hi ha després de poder recollir l'aigua i la fruita. En aquest recinte tampoc no faltarà, com els darrers anys, un DJ animant l'ambient amb bona música i un Photocall per endur-se un record personalitzat.

Una caminada solidària

Si bé la caminada nocturna de Blanes té un component eminentment lúdic i esportiu, també compta amb un vessant 100% solidari. A l'hora de fer les inscripcions per participar-hi, també poden fer aportacions voluntàries tothom que ho vulgui fer per destinar-ho a una entitat social blanenca, amb mínim de 0'50 euros.

El departament d'Acció Social de l'Ajuntament de Blanes s'encarrega cada any de triar a qui es destinarà la recaptació voluntària, i aquest 2024 s'ha escollit la ONG Blanes Solidari. La quantitat recollida li serà lliurada a l'entitat poc abans que comenci la caminada, a través d'un simbòlic taló de grans dimensions on es reflecteixin els diners recollits.

L'activitat és organitzada pel departament d'Esports de l'Ajuntament de Blanes amb el suport de la Policia Local, Protecció Civil, i Serveis Municipals del consistori. A més, també col·laboren el Grup Fondistes Blanes així com un d'un munt d'empreses i institucions: Decathlon Blanes, Fundació La Caixa, Aquarius, Tot Carn, Supermercats Consum, Supermercats Charter, Immobiliària Blanes.com, Cooperativa Agrària Conca de la Tordera, Kids & Us, Mapfre, McDonalds, Grup Peixos Ros, Beverly Park, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Selva.