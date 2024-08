Més d’una cinquantena de persones gaudeixen del programa “Apropa Cultura” a Lloret

Un total de cinquanta-quatre usuaris provinents de diferents entitats del tercer sector han gaudit, durant aquest primer semestre, del projecte “Apropa Cultura” impulsat conjuntament entre els departaments del Pla de Ciutadania (Serveis Especialitzats d’Atenció Social de Benestar i Família) i el Teatre de Lloret. Les entitats participants provenien principalment de municipis propers a Lloret, com Girona i Sabadell, i aquesta temporada els col·lectius que més han participat són els d’infància i adolescència en risc i persones amb diversitat funcional.

"Apropa Cultura" va néixer l'any 2006 amb la voluntat de millorar la vida de les persones en situació de vulnerabilitat a través de l'accés a la cultura. La programació del Teatre de Lloret ofereix representacions teatrals, concerts, espectacles de dansa i de carrer, i diferents assajos oberts amb l'objectiu de fer arribar la cultura a tothom.

"L'accés a la cultura és un dret que dignifica, enriqueix i empodera els individus, millorant així la seva qualitat de vida i promovent la seva inclusió plena en la societat", expliquen des de l'Ajuntament. "Gràcies a Apropa Cultura, els usuaris poden gaudir d'esdeveniments artístics i culturals a un preu accessible", afegeixen.

Els regidors de Benestar i Família, Alejandro Pérez, i la regidora de Cultura, Isabel Bernal, han mostrat la seva satisfacció amb els resultats obtinguts i expliquen que “el programa Apropa Cultura funciona amb èxit, però l’objectiu és arribar a més usuaris”.

Alejandro Pérez ha remarcat que “el Pla de Ciutadania i el Teatre de Lloret treballen constantment per ampliar l'abast d'aquest programa amb la finalitat d'incloure més entitats i usuaris que puguin beneficiar-se d'aquesta iniciativa, ja que Apropa Cultura és un compromís amb la inclusió i el desenvolupament cultural de la nostra vila”. Per la seva banda, Isabel Bernal ha explicat “que ens trobem immersos en la vibrant programació d'estiu i ens complau anunciar que el pròxim 12 de setembre a les 19.00 h es presentarà al Teatre de Lloret la nova temporada teatral en un acte obert a tot el públic, que inclourà una oferta cultural diversa i emocionant per a tots els gustos i convidem a tothom a assistir-hi”.