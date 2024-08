Operatiu contra la venta i subministrament d’alcohol a menors a Lloret

La Policia Local de Lloret va efectuar diferents actuacions no uniformades durant aquest cap de setmana amb l'objectiu de perseguir la venda i subministrament d'alcohol a menors, tant en establiments comercials com en activitats recreatives i de restauració. L'operatiu, que tindrà continuïtat durant les properes setmanes, es va centrar en zones i locals concrets del municipi selvatà, on es tenien indicis d’aquesta pràctica, però que amb el serveis uniformats no havia estat possible demostrar.

Arran de les diferents intervencions, en la seva majoria en l’horari de tarda, s’han formalitzat sis denúncies. La unitat de policia administrativa de la Policia Local ha obert investigació prèvia a l’expedient sancionador amb la finalitat de determinar la responsabilitat de les infraccions i molt concretament la gradació de la sanció segons estableix la normativa sectorial aplicada i que pot comportar sancions superiors als 3.000 euros.

El cap de la Policia Local, César Martínez, ha explicat que “es tracta d’infraccions qualificades com a greus i molt greus a l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana de Lloret de Mar així com a la normativa de consum, la llei 11/2009 d’activitats recreatives i restauració i la normativa de comerç, amb la principal finalitat de protecció del consumidor, amb especial atenció al compliment de la prohibició de la venda, el subministrament i el consum de begudes alcohòliques als menors de 18 anys”. Per la seva banda, l’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, remarca que “tenim tolerància zero i serem contundents amb el compliment normatiu”.