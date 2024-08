Un accident entre dos camions, un d'ells de Bombers, talla la C-63 a Vidreres

Un accident de trànsit entre dos camions, un d'ells de Bombers, talla la C-63 a Vidreres.

El sinistre viari ha tingut lloc pels volts de les dues de la tarda a l'altura del quilòmetre 10, a prop de la urbanització de Torrefortuna.

Ambdós vehicles pesants han topat per causes que es desconeixen i els Mossos d'Esquadra de Trànsit investiguen.

El camió dels Bombers es dona el cas que es dirigia cap a un incendi que s'ha produït a Arbúcies en el moment que ha patit el sinistre viari.

Des del cos d'emergències i Trànsit de moment no compten amb informació sobre el nombre de ferits ni el seu estat. Cal tenir en compte que al vehicle dels Bombers hi anaven sis persones i a l'altre, per ara es desconeix.

A les tasques d'emergències a banda dels Mossos de Trànsit, el SEM -que ha activat ambulància i l'helicòpter- també s'han activat fins a sis dotacions dels Bombers i un helicòpter.

Aquest accident està causant retencions molt importants en una via que va especialment carregada a l'estiu, ja que uneix Vidreres amb Lloret de Mar. A un quart de quatre de la tarda, les retencions arribaven als quatre quilòmetres.