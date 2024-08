Lloret reobre el tram del passeig de Fenals malmès pels temporals

Lloret de Mar ha reobert el passeig marítim de Fenals després d'arranjar els desperfectes causats pels temporals marítims del març. L'ajuntament ha fet aquest dimarts la recepció de les obres de reforma, que han suposat una inversió d'1,6 milions d'euros assumits pel departament de Territori. El consistori ha anunciat que aquest dimecres torna a obrir el tram sud-oest del passeig, que continuava tancat per motius de seguretat durant l'execució dels treballs. Les actuacions més destacades, com la reconstrucció de 300 metres lineals del mur de contenció, la construcció d'escullera de protecció i la reposició dels serveis públics afectats com el clavegueram i l'aigua potable, ja estan enllestides.

Queda pendent, encara, el muntatge i la posada en funcionament de l'enllumenat, així com l'adaptació i la col·locació de les escales d'accés a la platja.

El passeig de Fenals va quedar malmès a causa dels temporals Mònica i Nelson, del passat mes de març, que van provocar danys importants en el tram sud-oest: l'esfondrament d'un tram de més de 100 metres, l'afectació dels trams adjacents i el trencament de cables i canonades. Tot plegat, suposava un risc per a la seguretat de les persones, motiu pel qual l'Ajuntament va delimitar la zona i va prohibir el pas.

ACN

El passat mes d'abril, la Generalitat va aprovar la declaració d'emergència de l'obra, això va agilitzar els tràmits i va permetre encarregar la licitació i l'adjudicació dels treballs a Infraestructures.cat. Les obres realitzades permetran tornar a disposar del passeig marítim de Fenals obert en la seva totalitat, a disposició de banyistes i vianants, en una zona de molta afluència.

L'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas ha assenyalat que la platja de Fenals i el passeig marítim "són un dels principals atractius turístics de la ciutat i és una gran notícia recuperar l'estat de normalitat en una època de màxima afluència". I ha remarcat que, a més, a Punta Garbí han ampliat i fet més accessible la pasarel·la a la platja per facilitar l'accés als veïns i visitants amb mobilitat reduïda.

El regidor d'Obra Pública, Joan Escalona, ha destacat en un comunicat que era "molt important" poder recuperar el passeig de Fenals en aquesta època de l'any i, tot i queden alguns detalls, "les actuacions més destacades ja estan enllestides".