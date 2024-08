Tot a punt per a la Festa Major Petita de Blanes

Blanes ja ho té tot a punt per acollir la Festa Major Petita, és a dir, la Festa dels Copatrons: Sant Bonós i Sant Maximià, que es portarà a terme del 17 al 25 d'agost. Al llarg de tots aquests dies hi haurà concerts, cercaviles, la 10a Cantada d'Havaneres i la 39a Caminada Popular de la Nit de Sant Bonós, entre altres activitats.

El cicle festiu s'encetarà dissabte vinent, 17 d'agost, amb la 39a Caminada Popular Nit de Sant Bonós, que sortirà a dos quarts d'onze de la nit des del Passeig de Mar, el mateix indret on hi ha el punt d'arribada. Com és habitual, l'esdeveniment a cavall entre l'esport i el gaudi lúdic, s'espera que atregui milers de participants, amb un topall màxim de 5.500 persones. La Festa Major Petita continuarà coincidint amb el seu dia central, el dimecres 21 d'agost, quan se celebra la festivitat de Sant Bonós i Sant Maximià, els copatrons de Blanes. Aquella jornada s'encetarà de manera molt assenyalada, ja que a les nou del matí es farà la ja tradicional 'Xocolatada Popular'.

Posteriorment, a dos quarts de dotze del migdia, hi haurà l'Ofrena Floral Institucional sota l'Arc dels Copatrons, seguida, a les dotze del migdia, per l'Ofici Solemne en honor a Sant Bonós i Sant Maximià, a l'Església Santa Maria. La jornada es tancarà amb la Cantada d'Havaneres, que enguany arriba a la seva 10a edició. Aquesta tindrà lloc a l'escenari que s'alçarà al Passeig de Mar, al tram que hi ha a tocar de la Plaça Catalunya, a partir de les nou de la nit, i actuaran quatre grups: Arjau, Peix Fregit, Port Bo i Pescadors de l'Escala.

El periple continuarà el divendres dia 23 a partir de les set de la tarda amb la Cercavila 'Places i Carrers'. Hi participaran diverses entitats culturals i juvenils, i farà un recorregut pel nucli històric de la ciutat fins a arribar a la Plaça d'Espanya. Allà hi haurà una sessió del popular ball 'Toquen a Córrer' amb l'Esbart Joaquim Ruyra, acompanyats per la música de la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria cap a un quart de nou de la nit.

La jornada del divendres es tancarà a partir de les deu de la nit a l'escenari del Passeig de Mar, amb el concert de la cantant Kanela, una jove artista i compositora amb arrels de Xile i Suècia. La sessió nocturna es completarà amb les actuacions de Isaías Dj i Dj Borawest.

L'activitat es reprendrà el dissabte a les deu del matí amb una Gimcana emplaçada al Banc dels Músics del Passeig de Mar. A la tarda hi haurà un dels actes més populars d'aquest cicle festiu recuperat fa unes dècades: la Cursa Córrer el Cós, que compta amb dos escenaris: un d'ells és el Passeig de Mar, a l'altura del Monument a Joaquim Ruyra i Casa Saladrigas, i l'altre la Plaça de l'Església.

Finalment, el cicle de la Festa Major Petita es tancarà el diumenge 25 d'agost, amb una altra tradició: la Vermutada Popular organitzada per la Colla Gegantera, que començarà a les dotze del migdia a la Plaça d'Espanya, amenitzada amb la música en directe que tocarà el grup 'The Bonet's'.

Una de les entitats blanenques que ha col·laborat principalment en l'organització de bona part dels actes és la Colla Gegantera de Blanes. Per celebrar la imminent arribada del nou cicle festiu l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, acompanyat del tinent d'alcalde de Fires i Festes, Quique Pérez, s'han trobat amb el cap de colla, Esteve Rams, i amb un dels membres de l'entitat, Jordi Bou, per compartir el cartell que anuncia enguany la Festa Major Petita.