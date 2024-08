L’alcalde de Tossa lamenta tenir una plantilla policial amb masses interins

L’alcalde de Tossa de Mar i president del Consell Comarcal de la Selva, Martí Pujals (Junts), explica que el municipi té un problema amb la composició de la plantilla policial. Segons assegura el batlle, hi ha pocs agents de carrera i masses interins. Aquest fet suposa una dificultat extra a l’hora de realitzar els operatius, ja que han de vetllar perquè sempre hi hagi un agent de carrera a totes les patrulles. «Tenim una plantilla amb més interins dels que voldríem», afirma Pujals.

Actualment, Tossa té trenta agents de policia per afrontar aquests mesos d’estiu, que sempre suposen un increment de l’activitat delictiva a causa de l’augment de població que hi ha al territori. D’aquesta trentena de policia, divuit són agents de carrera i dotze són interins. Però, dels divuit agents de carrera, sis estan en període de pràctiques (han guanyat la plaça i han superat el curs a l’escola de policia). «Totes les administracions voldríem tenir més funcionaris de carrera i en el cas de la policia encara més», afirma l’alcalde Pujals. «La situació concreta de Tossa es produeix principalment pel nombre de baixes mèdiques i també per la situació d’alguns agents que es troben suspesos de sou i feina per una mesura cautelar dins un tràmit disciplinari», recorda el batlle.

Expedient disciplinari

La situació dels agents suspesos de sou i feina a la qual fa referència Pujals és per l’expedient disciplinari que va obrir fa dos anys l’Ajuntament de Tossa a sis agents de la Policia Local arran d’unes imatges on se’ls veu colpejant un home que anava begut. Aquest cas es troba a hores d’ara pendent de resolució a un jutjat penal de Blanes.

D’altra banda, l’alcalde assenyala que el problema que està notant més a nivell de seguretat ciutadana correspon a un augment dels furts. «Detectem una presència de furtadors amb historials delictius llargs, això és el que veig com a principal problema d’inseguretat ciutadana ara mateix», assenyala Pujals. Tanmateix, l’aclalde de Tossa també explica que a causa de l’oci nocturn han rebut queixes veïnals per sorolls «tant per part d’establiments com a la mateixa via pública». «En alguns locals d’oci nocturn hem hagut de prendre mesures cautelars i alguna ha requerit un precintament de la policia», destaca.

El batlle explica, cada setmana d’ençà que és al capdavant del govern local, a través de TikTok les novetats o notícies que considera rellevants pels ciutadans de la localitat, una eina de comunicació que últimament està aprofitant per denunciar l’incivisme que pateix el poble darrerament. «La policia fa una gran tasca, però no podem tenir un agent a cada carrer, a cada grup de contenidors o a cada bar», apunta Pujals al seu últim vídeo a TikTok. «Tots hem de tenir comportaments dins del compliment de la normativa, en cas contrari l’Ajuntament haurà de prendre mesures extraordinàries, que solen ser processos que causen danys i que és millor evitar», conclou l’alcalde.