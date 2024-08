Lloret de Mar inverteix prop de 200.000 euros en millores en els centres escolars

L’Ajuntament de Lloret ha dut a terme diverses obres de millora en centres escolar de la ciutat, de cara al curs que començarà el 9 de setembre. La inversió ha estat de prop de 200.000 euros, segons expliquen des de l’ens local, amb actuacions com el pintat de parets, el desmuntatge i muntatge per a la substitució de paviment i el reparat de la cobertura de les aules, entre altres. Concretament, els treballs s’han fet a les escoles Pompeu Fabra; Àngels Alemany; Esteve Carles i Pere Torrent i a les llars d’infants Els Pops i Lola Anglada.

Per la seva banda, l’Escola Pompeu Fabra ha comptat amb l’adequació de les façanes exteriors sud, est i oest. D’aquesta manera, totes les façanes del centre ja han quedat pintades. A més, també s’ha fet neteja mecànica de les parts més brutes d’aquestes, aplicant aigua a pressió, humectant i fungicida innocu, per després aplicar-hi dues mans de pintura, detallen des del consistori. L’import d’aquests treballs ha estat de 18.077,46 euros.

Pel que fa a l’Escola Àngels Alemany, s’han pintat els edificis de primària i d’educació infantil, aplicant dues mans de pintura plàstica de diferents colors, seguint el disseny actual del centre, amb acabat mat i textura llisa. En aquest cas, l’import ha estat de 26.028,20 euros. A més, el centre també ha comptat amb la substitució del paviment interior de la cuina, per part de la Generalitat: s’ha canviat la làmina de vinil per un paviment de gres porcellànic antilliscant. L’Ajuntament s’ha encarregat del desmuntatge previ i muntatge posterior dels sanitaris i el mobiliari, així com de l’adequació i subministrament de gas segons la normativa vigent, per un import de 6.818,35 euros.

A l’escola Esteve Carles s’han pintat diversos espais: les aules de la planta baixa i la primera planta, la biblioteca, els passadissos, els despatxos de direcció i secretaria i els banys de la primera planta. El cost d’aquests treballs ha estat de 30.962,69 euros. Pel que respecta a l’escola Pere Torrent, s’està instal·lant una vela per donar ombra a la zona del pati, per valor de 8.290,92 euros.

D’altra banda, a la llar d’infants Els Pops s’han reparat la coberta de les aules. Aquestes obres han consistit en el desmuntatge de la coberta i el sanejament de tota la superfície. El cost ha estat de 33.972,11 euros. A més, pròximament es publicarà una nova licitació per cobrir la part restant per un import de 30.000 euros, expliquen des de l’Ajuntament. Tanmateix, es col·locaran uns tendals per un valor d’11.821,70 euros, una acció que ja està adjudicada i de la qual només falta la instal·lació. També s’ha dut a terme l’adequació de l’aula provisional d’I0, així com la compra de mobiliari per un valor de 19.650,19 euros. Finalment, pel que fa a la llar d’infants Lola Anglada, s’han fet diferents treballs de pintura per un import de 4.450 euros.

"Actuacions necessàries"

“Són actuacions necessàries perquè els nostres infants i excel·lents docents puguin gaudir de millors infraestructures i d’un entorn més modern i agradable per a la seva activitat educativa”, explica l’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas (PSC). Per la seva part, el regidor d’Educació, Carles Costa, destaca que “s’han invertit més de 190.000 euros per l’adequació dels centres educatius de Lloret de Mar”. “Restem pendents de l’entrega per part de la Generalitat de Catalunya del nou centre educatiu Joan Domènech, per adequar-la correctament i que els nous alumnes puguin gaudir, com la resta d’estudiants de Lloret, d’un bon centre educatiu”, conclou Costa.