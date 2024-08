La plataforma veïnal «Un altre Lloret és possible» demana mesures immediates contra l’incivisme

La plataforma veïnal «Un altre Lloret és possible» (UALEP) demana mesures immediates per combatre els actes incívics que s’estan produint darrerament a Lloret de Mar. «Volem denunciar la situació insostenible que patim els veïns de Lloret de Mar a causa dels actes incívics que es repeteixen cada any, especialment durant els mesos d’estiu, quan la nostra població rep molts turistes, molts d’ells atrets pel turisme de borratxera», expliquen des de la plataforma. Per aquest motiu, UALEP ha convocat una concentració a la Plaça de la Vila, aquest dissabte a les set de la tarda, sota el lema «Prou incivisme, prou inseguretat, prou soroll i prou brutícia».

El cartell de la plataforma "Un altre Lloret és possible" / DdG

La plataforma veïnal assegura que a causa d’aquest «turisme de borratxera» els carrers del municipi «es converteixen en un escenari de soroll, inseguretat, prostitució, venda de drogues i brutícia, agreujat per l’oci nocturn descontrolat i la manca de manteniment d’alguns establiments hotelers». «Malgrat les contínues queixes, les ordenances municipals no s’estan aplicant de manera efectiva per posar fi a aquesta situació», assenyalen.

La seva portaveu, Gràcia Ferrer, explica que la plataforma està formada per veïns del municipi, juntament amb algunes entitats del poble, i que també compta amb el suport d’altres associacions de veïns. «El problema és que tenim un turisme molt jove que no compleix les normes de civisme», assenyala Ferrer. Tanmateix, la portaveu remarca que «això no ho fem per anar contra l’Ajuntament». «Estem en contra d’una gestió que arrosseguem des de fa dècades, el que passa és que ara està augmentat d’una manera terrible, i s’està descontrolant. Lloret està descontrolat», assegura.

D’altra banda, la portaveu de la plataforma lloretenca destaca que des de l’Ajuntament els hi comuniquen que són conscients del que està passant i que estan fent tot el que poden per canviar la situació. «Creiem que s’han de prendre mesures més valentes i aconseguir més efectius per canviar aquesta situació», sentencia Ferrer.

Per la seva banda, l’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas (PSC) explica que és «molt conscient» que hi ha «moltes coses que s’han de canviar i transformar», però, no considera que el municipi estigui descontrolat: «Lloret de Mar és ara mateix la ciutat més poblada de la província de Girona, tenim una quantitat de població molt gran i com a qualsevol ciutat amb molta gent és normal que succeeixin coses», diu Lamelas.

Un turisme que aporti

El batlle explica que està «totalment d’acord» amb què han de millorar el control normatiu i reduir al màxim l’incivisme. «La neteja i la seguretat milloraran canviant una petita part del turisme i una part de l’oferta, que es dedica a incentivar actes incívics o que venen alcohol a menors d’edat, per exemple», apunta Lamelas. «Hem d’aconseguir que tot el turisme aporti al poble en tots els sentits», conclou.

Finalment, l’alcalde valora d’una manera positiva «qualsevol moviment de veïns que tingui la intenció i la il·lusió de millorar Lloret». Lamelas espera que això pugui servir per «unir forces» i per «enriquir més la reflexió, el debat i el canvi que Lloret necessita».