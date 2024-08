Blanes ultima les obres de millora de la pista poliesportiva del barri de Can Borell

Els treballs de remodelació i millora que s’han estat fent durant els darrers mesos a una pista polivalent exterior situada al barri de Can Borell de Blanes han finalitzat. “Ara tan sols falta la quarta i darrera fase perquè estigui del tot enllestida l’actuació”, expliquen des de l’Ajuntament. Sumant les actuacions que s’hi ha realitzat fins al moment, l’Ajuntament de Blanes ha invertit un total d'uns 140.000 euros.

Els treballs s’han dividit en quatre fases. La primera es va encetar a mitjans del setembre de l’any passat, perquè d’ençà del mes de juny del 2023 es va haver de clausurar i precintar l’accés al camp per una qüestió de seguretat. "Aquesta mesura es va adoptar arran que es van detectar diverses mancances que posaven en risc la integritat dels usuaris, tant dels esportistes com dels escolars del centre educatiu del costat", assenyalen des del consistori selvatà.

Una de les deficiències més preocupants era el perill potencial que suposava la tanca perimetral que separava aquesta pista amb el camp de futbol, situat en un nivell més baix per sota. La tanca havia perdut l’estabilitat estructural en estar malmesa, havent quedat descalçada. Els primers treballs que es van fer a la pista polivalent van ser precisament per enderrocar l’antiga tanca i instal·lar-ne una de nova després de refer els fonaments.

El tancament perimetral es va realitzar en dues fases: la primera va incidir en la part que corria més pressa pel perill potencial que suposava i la segona va substituir i modificar l’altra tanca que dona al carrer Rubén Darío. La tercera fase de les obres ha consistit en la substitució de la gespa artificial enllestida el passat cap de setmana.

Finalment, la quarta fase que inclourà el subministrament i instal·lació de l’equipament esportiu: porteries i cistelles de bàsquet. De cara al proper curs escolar està previst que pugui entrar en funcionament després del parèntesi d’aquests darrers mesos en què no s’ha pogut utilitzar. A banda dels usos esportius, l’espai també la fa servir la veïna Escola Pinya de Rosa com a pati per a l’alumnat i, després de l’horari escolar, és quan l’utilitzen diversos equips de futbol.

L’Ajuntament detalla que els imports esmerçats en cadascuna de les quatre fases són els següents: a la primera fase 28.108’30 euros, a la segona 30.855 euros, la tercera ha estat la més costosa, amb la substitució de la gespa artificial per una de nova, havent esmerçat 74.516’85 euros. Per últim, la quarta i darrera fase que consistirà a instal·lar l’equipament esportiu, significa un cost de 5.834’14 euros. “La suma total és de 139.314’29 euros”, conclouen des de l’ens local.