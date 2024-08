Mig miler de veïns i veïnes de Lloret de Mar es mobilitzen contra els actes incívics i el turisme "de borratxera"

Al voltant de mig miler de veïns i veïnes de Lloret de Mar (Selva) s'han concentrat aquest dissabte a la tarda davant l'ajuntament per denunciar els actes incívics i el turisme "de borratxera" que pateix el municipi sobretot a l'estiu. Lamenten que la gran afluència de turistes que rep Lloret no els permet estar tranquils ni sentir-se segurs. "Estem cansats d'incivisme, d'inseguretat, de brutícia, de soroll... hi ha un malestar creixent entre la població de Lloret i avui diem prou", ha explicat la portaveu de la plataforma veïnal Un altre Lloret és possible, Gràcia Ferrer, que ha volgut deixar clar que no estan "contra el turisme, ni contra els hotelers o l'oci nocturn", però sí que demanen que "es facin complir les ordenances de civisme".