Una veïna de Lloret no dorm a casa seva pel soroll d’una discoteca i l’incivisme al carrer

Maria Moreno és una veïna del nucli antic de Lloret de Mar que assegura que no pot dormir a casa seva des de fa dos anys pels sorolls que provoca una discoteca i les molèsties que generen les aglomeracions de persones al carrer, on hi ha més locals d’oci nocturn. Ella té el seu domicili a la plaça Santa Cristina, en ple nucli antic. Hi viu des de fa 10 anys però ara des de fa dos anys, només passa el dia a la població.

Aquesta és la decisió que ha hagut de prendre, remarca, per la situació que pateix cada nit i matinada. Fa cinc anys que batalla per aconseguir descansar a casa seva i denuncia una «important contaminació acústica» a la zona. Un fet que no només la perjudica, insisteix, sinó a la resta de veïns d’aquesta àrea de Lloret.

Una àrea del nucli antic i que es troba a no massa distància de l’avinguda Just Marlés, on hi ha la principal àrea d’oci nocturn per excel·lència de la vila. Els locals de nit però, explica que s’han anat estenent més a la seva zona i això porta més gent als carrers, que fan actuacions incíviques.

El problema que més pateix, assegura, són els sorolls que procedeixen d’una discoteca ubicada al carrer Sant Lluc i la concentració dels seus clients a l’exterior. Moreno afirma que sent la música de l’interior del local des de casa seva -un fet que ha immortalitzat en vídeos- i que ha presentat diverses denúncies i queixes tant a la Policia Local com a l’Ajuntament. L’ens municipal assegura que en tenen constància de les contínues queixes de la veïna i de la darrera formulada el mes de juliol i que han de contestar-li.

L’advocat Jaume Alonso-Cuevillas és qui la representa en aquest document on enumera tots els problemes que té la seva clienta. En aquesta es recorda que s’han fet diverses sonometries a la discoteca i la veïna recorda que fins i tot va arribar a tancar, però que posteriorment va reobrir malgrat que ella considera que segueix produint sorolls que no permeten que es pugui dormir.

D’altra banda, en l’escrit adreçat a l’ajuntament es denuncia la «caòtica situació a la via pública de tot el cas antic». Descriu que la discoteca, uns apartaments i més locals d’aquesta àrea provoquen «un soroll insuportable, incloent-hi baralles, cops a les portes, crits i altres sorolls molestos a altes hores de la matinada». Un incivisme que com explica Moreno, l’impedeix el descans. A banda, relata que en el seu cas, la discoteca del carrer Llull l’afecta tot l’any perquè es manté oberta. En diversos vídeos que la veïna ha gravat es pot sentir la música de locals de la zona molt alta, grans aglomeracions de gent al carrer i també per exemple, en uns apartaments que té davant de casa seva, es poden observar joves que fan la «festa» al balcó cridant i cantant.

Amenaça per la via penal

Davant de totes aquestes circumstàncies que denuncia, la veïna no descarta portar l’Ajuntament de Lloret per la via penal. El seu advocat a l’escrit dirigit a l’ajuntament també destaca aquest cas podria ser constitutiu d’un delicte contra el medi ambient. Ja que el consistori «podria incórrer en el tipus penal de l’article 404 del Codi Penal per prevaricació», ja que els sorolls causats pels locals d’oci vulneren l’ordenança de l’ajuntament però també la llei de protecció contra la contaminació acústica.

Per tot això en nom de la veïna demana a l’ajuntament que adopti «mesures efectives i oportunes per garantir la qualitat de vida dels ciutadans posant fi als sorolls i el malestar generat per la discoteca i vetlli pel compliment estricte de les llicències atorgades dels locals». Des de l’ajuntament asseguren que la Policia Local de Lloret està al cas i ho està investigant.

Contra l’incivisme

Aquest dissabte a la tarda s’ha convocat a Lloret de Mar una concentració liderada per la plataforma veïnal «Un altre Lloret és possible» (UALEP) per reclamar mesures immediates per combatre els actes incívics a Lloret de Mar. n

