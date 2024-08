La Caminada Popular Nit de Sant Bonós aporta un miler d'euros a Blanes Solidari contra la discriminació

Blanes (Selva) ha acollit aquest dissabte la 39a Caminada Popular Nit de Sant Bonós, on han participat prop de 5.500 persones. La recaptació solidària d'aquest recorregut de vuit quilòmetres, en un circuit que surt i arriba al Passeig de Mar, ha permès fer una donació de més d'un miler d'euros a l'entitat local Blanes Solidari, que treballa per la igualtat de drets i la universalització dels drets humans contra el racisme, xenofòbia, i qualsevol mena de discriminació. En l'edició d'enguany, Jordi Pujol i Ariadna Marès han estat els participants més ràpids en les categories d'homes i dones, respectivament.

Pujol, de l'Agrupació Atlètica Catalunya de Barcelona, va travessar la línia de meta 25 minuts i 48 segons després del tret de sortida a dos quarts d'onze de la nit, mentre que Marès ho va fer amb un temps de 37 minuts 32 segons. En la categoria masculina, el segon lloc el va ocupar l'atleta blanenc Buba Sabally, amb un temps de 26,05 minuts i que ha guanyat la cursa les edicions del 2023, 2019, 2018 i 2017. A més, el 2022 va quedar segon. Per últim, en homes el tercer lloc el va assolir Carlos Parra, que va fer la caminada en 28,16 minuts.

En categoria femenina, a la corredora blanenca Ariadna Marès, la van seguir en segona posició Patricia Jurado, amb un temps de 39,25 minuts, i Anna González, que va invertir-hi 39,27 minuts. Les dues primeres atletes són del Brave Coast Crossfit de Blanes i la tercera, del Pro Runner de Barcelona.

Caminada solidària

Una de les característiques de la caminada és que, d'ençà de la 24a edició, els participants tenen la possibilitat de fer donacions voluntàries. La suma de tot el que es recull amb aquestes aportacions es destina cada any a entitats socials sense ànim de lucre que es trien des del departament d'Acció Social de l'Ajuntament de Blanes. Enguany, s'ha fet a benefici de Blanes Solidari, que lluita per la igualtat de drets i la universalització dels drets humans contra el racisme, xenofòbia, i qualsevol classe de discriminació. A més d'oferir acompanyament solidari a migrants i refugiats per la cohesió social i la inclusió.

Abans de començar la caminada, l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, acompanyat de la regidora d'Esports, Mònica Rabassa, i altres regidors del consistori, van lliurar un simbòlic taló valorat en un total de 1.020 euros. Són la suma de les aportacions fetes fins aquell moment, pendent del tancament d'inscripcions. En nom de Blanes Solidari va recollir el taló Assane Ndiaye, vocal de l'entitat, acompanyat de bona part dels seus membres.