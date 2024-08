Caldes de Malavella inicia el procés de licitació per a l'enderroc de l'antic Hostal Ribot

L'Ajuntament de Caldes de Malavella ha iniciat el procés de licitació per a l'enderroc de l'antic Hostal Ribot, un edifici en desús situat al carrer Roques 6. Aquesta edificació, que antigament va funcionar com a hostal, es destinarà provisionalment a aparcament, amb la intenció a llarg termini de construir-hi habitatge social, segons detalla el consistori. El valor estimat del contracte és de 171.196,82 euros (sense IVA) i tindrà una durada de dos mesos a partir de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig.

El projecte inclou l'enderroc complet de l'edifici i la retirada de la fonamentació. Un cop finalitzat l'enderroc, es procedirà a l'anivellament del solar, l'execució d'un mur de contenció perimetral i la instal·lació d'una nova tanca on abans hi havia la façana. A més, es construiran dues rampes d'accés al solar des del carrer Josep Soler. "Aquesta actuació és un pas important en la reurbanització d'aquesta zona de Caldes de Malavella, amb l'objectiu de millorar els espais públics i donar resposta a les necessitats de la comunitat", asseguren des de l'ens local.

"Hi ha una part que s'ha d'enderrocar a mà, sobretot per protegir les cases dels veïns, també contempla uns murs de contenció per desviar l'aigua quan plogui i adequar el futur aparcament", detalla l'alcalde del municipi, Salvador Balliu. "És un projecte molt esperat per la població de Caldes perquè facilitarà l'aparcament al centre del poble i beneficiarà els comerços de Caldes", conclou el batlle.