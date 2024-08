Prop de 800 espectadors assisteixen al 6è cicle de Cinema als Barris de Blanes

Prop de 800 persones al llarg de tot l'estiu han assistit a les sis sessions de la iniciativa cultural de Blanes "Cinema als Barris". Enguany, la iniciativa ha arribat a la seva sisena edició, i ha inclòs un total de sis pel·lícules que es van començar a projectar el 25 de juny i van finalitzar el passat 13 d'agost. Les sis sessions s'han fet sempre coincidint amb les nits dels dimarts, a les deu de la nit, i les localitzacions han estat de nou a diferents barris repartits arreu del municipi.

La darrera projecció és on hi ha hagut més espectadors. El film projectat va ser 'Jurassic World: Dominion', i aquella nit la sessió va aplegar un total de 200 persones.

"Cinema als Barris és una experiència que any rere any continua sumant nous adeptes a la possibilitat de poder gaudir de pel·lícules comercials sota el cel nocturn les nits d'estiu, quan ve més de gust estar a l'aire lliure", expliquen des de l'Ajuntament. El projecte és organitzat pel departament de Participació Ciutadana i les Associacions de Veïns d'arreu del municipi. Prèviament a l'inici de cada cicle, es trien tant les pel·lícules que es projectaran com els barris on s'acolliran, "de manera que any rere any es reparteixi equitativament els llocs on hi haurà 'Cinema als Barris' aquell estiu determinat", afegeixen des de l'ens local.

Estefania Romero, la regidora de Participació Ciutadana, ha remarcat la "positiva experiència que significa pels diferents veïnats que hi ha arreu de Blanes". "Això contribueix a incentivar la cohesió entre els barris, a afegir una oferta lúdica i cultural a l'agenda estiuenca blanenca i és un atractiu més a les mil-i-una activitats que es fan a Blanes", conclou.