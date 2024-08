Lloret rescindeix el contracte amb l'empresa encarregada dels auxiliars nocturns

L’Ajuntament de Lloret de Mar ha decidit rescindir el contracte amb l’empresa Wakeful, que s’encarregava del servei dels auxiliars nocturns, anomenats «informadors nocturns», després que aquesta no acredités, dins del termini legal establert, que els seus treballadors estiguessin cotitzant correctament a la Seguretat Social per les hores treballades, com va avançar Lloret Gaceta.

«Vam decidir rescindir el contracte perquè no van acreditar el que tocava», explica l’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas (PSC). «L’empresa no va acreditar dins del termini que la llei marca que tots els treballadors estiguessin d’alta de la Seguretat Social per les hores que els hi pertoca. A més, van començar el servei cinc o sis dies més tard», afegeix el batlle.

Aquest trencament del contracte per part de l’ens local arriba després d’una denúncia anònima que posava de manifest que la companyia no cotitzava de manera correcta les hores dels seus empleats i que disposava de personal amb antecedents penals. Per aquest motiu, el consistori va demanar la informació corresponent a l’empresa de seguretat privada, però aquesta no va complir amb el termini legal per presentar-la. «Aquesta denúncia anònima es va produir a principis del contracte, al juliol, un cop la vam rebre vam fer el requeriment que calia perquè l’empresa ens acredités el que la licitació obliga a fer, que és que tots els treballadors estiguin donats d’alta amb les hores que pertoca i que compleixin totes les condicions de la licitació», assegura Lamelas.

«Un tràmit àgil»

Tanmateix, l’alcalde destaca que el consistori ha pogut solucionar aquesta problemàtica en poc temps: «Estic molt orgullós dels treballadors de l’Ajuntament, perquè ens han ajudat molt al fet que sigui un tràmit àgil», diu el batlle. D’altra banda, l’alcalde també assenyala que «ara com ara» no té constància que l’empresa de seguretat privada demani cap mena d’indemnització a l’ens local per aquesta rescissió de contracte .

Malgrat que la rescissió contractual es va produir el passat dilluns 12 d’agost, l’Ajuntament afirma que ja hi ha una altra empresa que ofereix el servei, tot i que encara s’ha de tornar a fer la licitació corresponent.

Pioners

De la mateixa manera, el batlle també destaca que «Lloret ha sigut pioner en la corresponsabilitat de la seguretat de la zona de l’oci nocturn, juntament amb les empreses del sector». «Aquest projecte ha sigut valent i important per esforçar-nos a millorar de mica en mica la convivència en les zones de més oci nocturn», assenyala el socialista.

Aquest servei de «vigilants nocturns», que s’encarreguen principalment d’informar els vianants sobre la normativa i dissuadir-los de comportaments que alterin la convivència al carrer, va sorgir després que els establiments signessin un conveni amb el consistori per «garantir la convivència amb veïns i altres visitants que fan estada al municipi durant l’estiu». Aquell acord comporta que les empreses d’oci nocturn de Lloret assumeixen el cost econòmic d’aquest personal, que ascendeix a 75.910 euros.

L’exregidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Martínez (Junts), ja que els independentistes van decidir marxar de l’equip de govern a principis del mes de juliol «per discrepàncies amb l’alcalde», va explicar durant la roda de premsa que va oficialitzar el conveni , que «les estadístiques de la Policia Local mostren que la majoria de les infraccions es cometen en la zona on s’ubiquen els establiments d’oci nocturn». «Amb aquest conveni mostrem el compromís comú per intentar evitar que es produeixin aquestes conductes que interfereixen en la bona convivència», va assegurar aleshores Martínez.

Conductes incíviques

Unes conductes incíviques que vol combatre l’Ajuntament de Lloret i que ja han provocat queixes per part dels veïns del municipi. Sense anar més lluny, el passat dissabte 17 d’agost la plataforma veïnal «Un altre Lloret és possible» (UALEP) va convocar una concentració per reclamar mesures immediates per acabar amb l’incivisme, entre altres coses.