Més de 73.000 persones visiten els equipaments culturals de Lloret

Un total de 73.317 persones han visitat els equipaments culturals de Lloret de Mar des de l'1 de gener fins al 31 de juliol d'aquest 2024. De tots els espais, el que ha reunit més persones són els Jardins de Santa Clotilde.

Pel que fa a la resta d'equipaments culturals del municipi, per ordre de visites, hi ha el Museu del Mar (7.450), el Castell de Sant Joan (2.824), el Turó Rodó (1.164), Can Saragossa (1.146), Es Tint (440), Can Font (361), Puig de Castellet (74) i el Cementiri modernista (48). El total d'ingressos de les visites en aquesta primera meitat de l'any ascendeix a 260.312 euros, segons informen des del consistori.

Aquestes dades suposen un increment d'un 11% dels visitants respecte al mateix període de l'any passat, en què el nombre total de visites va ser de 65.852. "Estem molt contents de veure com cada any hi ha més persones que s'interessen per visitar els nostres elements patrimonials, des de Lloret de Mar sempre hem fet una aposta ferma per la cultura", destaca l'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas (PSC). Per la seva banda, la regidora de Patrimoni Cultural, Isabel Bernal, explica que "a través dels diferents elements del MOLL (Museu Obert de Lloret) apropem el passat històric de Lloret i la cultura local a veïns i visitants".

Des de l'any 2020, els veïns de Lloret tenen a la seva disposició el carnet del MOLL, que els permet gaudir, de manera gratuïta, del Jaciment de Turó Rodó, el Jaciment de Puig de Castellet, el Museu del Mar, Can Saragossa, els Jardins de Santa Clotilde, el Castell de Sant Joan, Es Tint i el Cementiri Modernista. "Aquest carnet es pot demanar a les oficines de Patrimoni Cultural, ubicades a Can Saragossa, o a través de l'app Lloret Smart", expliquen des de l'Ajuntament. Fins al moment, s'han fet més de 5.800 carnets.