El Drone Festival de Lloret de Mar canvia de dates i d'ubicació

L'Ajuntament de Lloret de Mar ha decidit canviar de dates el Drone Festival i traslladar-lo al setembre. La regidora de Promoció Econòmica de Lloret, Cristina Aymerich, ha anunciat que volen "oferir un esdeveniment atractiu fora de l'època de màxima afluència turística". Per això han decidit passar-lo del juliol al cap de setmana del 13 i 14 de setembre. A més, el festival també canvia la ubicació des d'on s'enlairen els 200 drons que hi participaran. A partir d'aquest setembre ho faran a l'extrem nord de la platja de Lloret, a l'alçada del monument de la Sardana. Fins ara es feia a l'extrem sud. Aquest setembre hi participarà la companyia gironina Flock Drone Art que presentarà dos espectacles.

El Lloret Drone Festival es va estrenar al municipi el 2021 i l'any següent va convertir-se en la primera mostra internacional de tot l'Estat de drons. Aquest any serà la quarta edició d'aquesta mostra que arriba amb dos canvis. La primera és de calendari. Si bé fins ara el festival es feia habitualment al juliol, el consistori ha decidit passar-lo al setembre. L'objectiu és aconseguir captar públic en un moment de menys afluència turística per mantenir l'interès de visitants al municipi i dinamitzar el teixit econòmic.

Flock Drone Art, premiada per fer a Lloret un dels millors espectacles de llums amb drons de tot el món

Enguany, però, només hi participarà una empresa. Es tracta de la gironina Flock Drone Art que mostrarà dos espectacles diferents. La nit del divendres 13 de setembre a les nou del vespre serà 'Geometrics'. Es tracta d'un xou avantguardista que explora l'art i la geometria a partir de figures abstractes. A més, les figures dels drons estaran acompanyades per una banda sonora per donar una experiència més immersiva als assistents.

La nit del dissabte la companyia mostrarà '4Elements', un espectacle que juga amb els quatre elements de la naturalesa. A partir d'aquesta premissa, els drons jugaran amb la tranquil·litat que transmet l'aigua, la terra traslladarà els visitants a un entorn natural i ple d'animals i amb el foc arribarà el moment més enèrgic. Finalment, el públic podrà veure la força de l'aire, invisible però necessari per aportar vida i moviment.