Els Comuns pregunten al Govern sobre la tinença d'armes de la seguretat privada de Can Juncadella

Els Comuns han registrat aquesta setmana al Congrés dels Diputats una bateria de preguntes referents als accessos al camí de Can Juncadella, situat a Lloret de Mar, i la presència d'armes de foc per part de la vigilància privada de la propietat, segons explica el grup parlamentari.

El camí de Can Juncadella, d'ús públic tal com va sentenciar el Jutjat número 3 del contenciós-administratiu de Girona i ratificat l'any 2020 per part del Tribunal Suprem, resta tancat al públic malgrat les sentències i les mobilitzacions ciutadanes encapçalades per l'Associació Ciutadana SOS Lloret i SOS Costa Brava, que des de fa dècades en demanen l'obertura davant la inacció de la finca. "Les persones que intenten fer ús del camí de ronda al seu pas per Can Juncadella es troben amb avisos per megafonia, cartells intimidatoris i senyals de prohibit el pas a vianants, contradient el resolt sobre l'ús públic d'aquest, a més de la presència de personal de seguretat privada armada que exhibeix armes de diferent calibre amb intenció dissuasiva per part d'aquests agents privats", denuncien els Comuns.

És per aquest motiu, que els Comuns, del grup parlamentari de Sumar, han preguntat al Govern si l'ús d'armes s'ajusta a la normativa vigent recollida al Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'Armes, en desenvolupament especial de la Llei de Seguretat de Ciutadana. "Volem saber si el govern ha autoritzat l'ús d'armes de foc i si ho considera lícit d'acord amb el reglament vigent", diu Júlia Boada, diputada de Comuns-Sumar per les comarques gironines al Congrés. "És inadmissible que després de 15 anys de litigis i amb sentències a favor de l'ús públic, la ciutadania encara no pugui fer ús del camí i sigui intimidada pel personal de seguretat privada armada" afegeix Boada.

Tanmateix, Boada i el Diputat Fèlix Alonso, membre de la Comissió d'Interior, també han preguntat si la Direcció General de Policia té constància i ha autoritzat tinença d'armes als voltants de la finca i si les armes estan censades. "Cal acabar amb aquesta impunitat i que la població pugui accedir a un camí d'ús públic", sentencia Boada.