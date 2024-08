Roben material valorat en 20.000 euros d'una empresa de Massanes i els enxampen fugint per l'AP-7 a Granollers

Els Mossos d’Esquadra han detingut quatre homes, dos d'ells menors d'edat, que acabaven de cometre un robatori en una empresa de Massanes.

Van sostreure material valorat en 20.000 euros i els agents els van enxampar fugint per l'AP-7 a Granollers. En un cotxe i una furgoneta hi viatjaven els sis presumptes lladres i dos d'ells van aconseguir fugir en cotxe desobeint les ordres policials.

Els arrestats són dos homes de 57 anys i dos menors que estan acusats de ser presumptes autors d'un delicte de robatori amb força.

Els fets es remunten al dia 19 d'agost pels volts de dos quarts de sis de la tarda quan agents de la unitat del Grup Operatiu Delinqüencial de la comissaria Granollers van detectar, a l'autopista AP7, un comboi sospitós format per una furgoneta i un turisme en direcció sud que ja havien estat identificats per delictes contra el patrimoni prèviament.

Els agents els van aturar, van identificar els sis ocupants i van escorcollar els vehicles. A l'interior van trobar dispositius i material de dubtosa procedència i roba i armilles que podrien haver estat utilitzats en altres robatoris. Es dona la circumstància que, els policies van poder corroborar que una empresa a Massanes que havia patit, aquell mateix dia, un robatori d'uns 20.000 euros en material de construcció.

Els Mossos van contactar amb el responsable de seguretat de l'empresa i va poder identificar el material sostret i la furgoneta, confirmant que els autors havien accedit al lloc tallant la tanca perimetral. Mentre els mossos feien aquestes les gestions in situ, dos dels ocupants del cotxe van fugir desobeint les seves ordres.

Per aquest motiu, els dos homes i els dos menors que quedaven dins del vehicle van ser detinguts per un robatori amb força. La investigació continua oberta per intentar localitzar els dos homes fugits, indiquen des del cos policial.