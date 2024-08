Sol·liciten un ple per saber si Vidreres indemnitzarà l’empresa de l’aigua

Els partits de l’oposició a Vidreres, el PSC i Activa Vidreres, han sol·licitat un ple extraordinari per saber si l’Ajuntament té previst indemnitzar l’empresa de l’aigua (Riera Cabanyes Companyia d’Aigües SA i Rec Madral), després que aquest passés a controlar el servei d’abastament domiciliari d’aigua potable als veïnats d’Aiguaviva Parc, Puigventós, la Goba, Terrafortuna i el polígon industrial del municipi fa poc menys d’un mes.

Des de l’Ajuntament han fet balanç d’aquests primers dies de seguiment i control del servei de l’aigua: «Durant aquestes primeres setmanes no hi ha hagut manca de servei, exceptuant els casos puntuals derivats d’alguna avaria que s’ha resolt amb la màxima celeritat possible», detallen des del consistori. Això no obstant, l’oposició considera que «això no és la gestió directa del servei d’abastament d’aigua, sinó que s’està portant a terme el que es va aprovar d’urgència al darrer ple, una gestió i control ja aprovat en l’ordenança 2016, on ja s’obligava a fer aquest seguiment».

«Temem que tot sigui una estratègia per no només no cobrar l’escandalós deute, sinó per preparar una possible indemnització», denuncia l’oposició de Vidreres. «Anem dilapidant els diners de tots els vidrerencs mentre l’empresa d’aigua continua enriquint-se, per això que hem sol·licitat un ple extraordinari i estem esperant la convocatòria», sentencien a través d’un comunicat conjunt.

Tanmateix, el portaveu socialista, Francesc Jesús Becerra, alerta que «el més greu també és que l’alcalde està rebutjant reclamar cap indemnització a les empreses de l’aigua per la mala gestió que han fet en tots aquests anys».

Per la seva banda, l’alcalde Jordi Camps (Junts) afirma que l’Ajuntament «no es fa càrrec dels deutes de les prestadores del servei gràcies als acords portats a terme a administracions supramunicipals i el que aquestes tenen pendents amb la nostra administració es cobrarà la totalitat». «En aquests moments estem en litigi amb les societats», detalla el batlle.

Pel que respecta a la possibilitat d’indemnitzar a l’empresa que oferia el servei de l’aigua al municipi, Camps explica que «farà el que els advocats de l’Ajuntament li diguin». De la mateixa manera, pel que fa a la sol·licitud d’aquest ple extraordinari, el batlle considera que «l’oposició fa això per fer veure que estan fent alguna cosa, ja que nosaltres ens estem preocupant per gestionar aquesta situació».