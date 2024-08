Una furgoneta topa contra un senglar a l'A-2 a Caldes

Una furgoneta ha topat aquest dijous de matinada contra un senglar a l'A-2 al seu pas per Caldes de Malavella.

L'animal ha irromput al mig de la via i el conductor no ha pogut evitar xocar-hi amb el vehicle.

El succés ha ocorregut cap a un quart de dues de la matinada, a l'altura del quilòmetre 694,2 i a la zona s'hi han desplaçat els Mossos, Bombers i SEM.

Malgrat el fort ensurt, el conductor i únic ocupant de la furgoneta ha resultat il·lès del sinistre viari. El vehicle, però ha patit alguns danys arran dels fets.

La presència d'aquests animals a les carreteres gironines és una constant i ha portat el Servei Català de Trànsit a provar un nou sistema de càmeres i avisos que s'alimenta d'Intel·ligència Artificial per intentar reduir i sobretot, evitar els accidents de trànsit per irrupció d'animals. De moment, el sistema s'ha instal·lat en vies de l'Empordà.