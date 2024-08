Una ONG d'Arbúcies impulsa un institut per a joves d'entre 12 i 16 anys en una de les regions més empobrides del Senegal. El centre es vol fer a Kafountine, al sud del país, i l'objectiu d'aquest 2024 és aconseguir finançament per construir tres aules de les deu que tindrà l'escola. "És un projecte ambiciós, però l'educació és un dels pilars bàsics per assegurar oportunitats", subratlla Toni Ridorsa, de l'Associació de Cooperació pel Desenvolupament de Bantandicori. Aquesta ONG d'Arbúcies, que s'ha aliat amb una altra entitat catalana a la regió per tirar endavant el projecte, ja fa dinou anys que treballa al Senegal. A la zona de la Casamance ja hi ha fet 22 pous, tres escoles i dona suport a un hospital de nens desnodrits.