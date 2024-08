The Tyets, La Fúmiga i Stay Homas, els plats forts de la Festa Major de Vidreres

Vidreres es prepara per viure una de les seves celebracions més esperades de l'any: La Festa Major. Del 29 d'agost al 2 de setembre el municipi s'omplirà de colors, música i alegria amb un programa d'activitats pensat per a tots els públics.

Tot i que els dies previs ja hi haurà activats, la Festa Major s'iniciarà oficialment el divendres 30 d'agost amb el pregó que enguany anirà a càrrec del Show de l'Sporting Caulès. Seguidament, tindrà lloc la presentació d'Hereus i Pubilles 2024-2025, el concert d'havaneres amb Arjau i repartiment de rom cremat i el ball amb Grup Genion's. Més tard començaran les barraques amb les actuacions de Classe B, Àlex Pérez, The Tyets i Wasa Corporation.

El dissabte s'iniciarà el dia amb una exhibició de twirling i un concert vermut amb Noriko i Ferran. Al llarg de la tarda tindrà lloc el tradicional Correbous i enguany com a acte destacat, hi haurà l'actuació del "Sercam Show" de Santi Serra que es tornarà a repetir el diumenge.

Seguidament, se celebrarà la plantada de gegants i la seva cercavila, juntament amb un espectacle infantil seguit d'una xocolatada popular i ball amb el solista David Magem.

Per iniciar els actes de la nit, el tret de sortida el donarà el tradicional correfoc a càrrec dels Diables de l'Onyar, seguit dels concerts de barraques amb Buk 5, La Fúmiga, Stay Homas i Tutúkeké. També tindrà lloc l'actuació de la Nit de Tributs als Beatles amb "Rubbersoul".

Diumenge les activitats començaran a les 7 del matí amb la txaranga de Ls Desmadrats. Al llarg del dia hi haurà moltes activitats pensades per a tothom entre les quals destaquen la botifarrada popular, l'audició de sardanes a càrrec de la Principal de la Bisbal, la Festa Holi i "Els 40 on Tour Vidreres". El dilluns 2 de setembre, serà el darrer dia de Festa i l'acte que conclourà l'edició 2024 serà el ball de vetlla amb "Montecarlo".

Punt Lila

Durant les nits de divendres, dissabte i diumenge hi haurà habilitat un Punt Lila, l'espai de prevenció de les violències masclistes i LGBTI- fòbiques, on a partir d'activitats dinamitzades es promourà el debat a peu de carrer amb les persones que s'hi acosten. "L'objectiu principal del Punt Lila és garantir espais d'oci nocturn lliures de violències sexuals", conclou l'Ajuntament de Vidreres.