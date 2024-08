Subvencions per la rehabilitació de façanes del municipi de Lloret

L'Ajuntament de Lloret ha obert una línia de subvencions per rehabilitar les façanes dels edificis de tres barris del municipi, el barri Antic, el de les Tres Creus i el dels Pescadors. Es pretén millorar l'estètica d'aquestes zones i de la ciutat en general per fer que l'entorn sigui més amable, així com reforçar la seguretat dels elements no estructurals.

Els elements que es poden reparar o substituir mitjançant aquesta subvenció són els següents: balustrades, baranes, brancals i llindes, voladissos de balcons, estucat, arrebossat, obertures en planta baixa, cornises, cobertes, sòcols, picat de paret i finestres i balconeres. També es poden acollir a la subvenció les tasques de pintura, la canalització de xarxes de telefonia o electricitat en façana i la neteja de grafits.

Els veïns que estiguin interessats a optar a aquesta subvenció per portar a cap treballs de reparació, hauran de complir certs requisits. Primerament, la rehabilitació demanda ha de ser pel seu domicili habitual i permanent o fiscal, no entraran en la subvenció segones residències que es trobin al municipi. L'edat de l'edifici ha de ser igual o superior als trenta anys, amb façanes deteriorades pel pas del temps o per actes vandàlics. A més, els ajuts en cap cas serveixen per fer ampliacions ni obra nova, només se subvencionaran les obres de rehabilitació de façanes.

Entre els imports subvencionats hi ha els 136,16€ per metre lineal per a voladissos de balcons, els 54,03€ per unitat per a obertures en planta baixa, els 120€ per metre lineal per a canalització de xarxes de telefonia o electricitat o els 4,45€ per metre quadrat per a la neteja de grafits o per a la pintura. Tots els imports es poden consultar en les bases de la concessió de subvencions.

«Són uns ajuts que tenen per objectiu embellir la ciutat, rehabilitant aquelles façanes que pel pas del temps o per actes vandàlics han quedat afectades i així fer que l'entorn sigui més amable», destaca Adrià Lamelas, alcalde de Lloret. Per la seva part, la regidora d'Urbanisme, Míriam Rodríguez, ha explicat que «les subvencions s'aplicaran exclusivament a les actuacions de rehabilitació autoritzades amb llicència o comunicació prèvia i amb operacions que millorin l'estètica i la seguretat».