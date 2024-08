Tanquen un club cannàbic per consum no autoritzat a Lloret de Mar

La Policia Local de Lloret de Mar juntament amb inspectors d'activitats de l'Ajuntament, han tancat un club cannàbic per consum no autoritzat de cannàbis i els seus derivats en el seu local situat al carrer Venècia 51 de la localitat selvatana.

L’associació responsable de l’activitat, de recent creació, només tenia llicència, per dur a terme tasques d’informació i promoció del cànnabis. En cap cas podien tenir, consumir, intercanviar o vendre aquest tipus de substàncies, en un local que no reunia les condicions de seguretat per desenvolupar activitats com les que es realitzaven, sense sistemes d’extinció d’incendis, extracció de fums per evitar immissió d’olors, condicions d’aïllament acústic, etc. Davant d’aquesta situació, s’ha tancat preventivament el local.

Els inspectors d'activitats van dur a terme un control en el club i van comprovar que no s'hi duien a terme les activitats per les quals tenien permís. A part, no els van deixar accedir on es duia a terme l'activitat, retenint-los al vestíbul. Davant aquests fets, van avisar a la Policia Local, que va poder accedir a l'interior de l'edifici i demanar informació a la representant legal, que va marxar corrents.

Una vegada en l’interior, s’han denunciat tres persones, per tinença de substàncies estupefaents, i se n’han identificat sis més. Tots els usuaris que es trobaven a l’interior del local són majors d’edat, de nacionalitat italiana, sense cap vinculació a Lloret de Mar ni al país.

El cas es troba ara en la via administrativa i la setmana que ve es preveu que es pugui prendre declaració als titulars de l’activitat amb relació als incompliments detectats, que van des de no facilitar la labor inspectora i no adequar l’activitat a la llicència sol·licitada, sense descartar altres infraccions administratives o penals que arran de l’expedient administratiu obert es determinin.