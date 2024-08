Lloret de Mar redueix notablement els casos d'incivisme a la zona de discoteques

Els casos d'incivisme als carrers de Lloret de Mar (Selva) han baixat notablement en la zona de discoteques i locals musicals arran de la posada en funcionament dels auxiliars nocturns. Es tracta d'una iniciativa conjunta entre l'ajuntament i els empresaris del sector que s'ha posat en funcionament aquest estiu. Els auxiliars passegen pels carrers més concorreguts avisant a la gent que no pot fer soroll o que no pot consumir alcohol a la via pública. Això permet que la Policia Local pugui destinar els seus efectius a tasques més policials. A més, els auxiliars estan coordinats en tot moment amb el cos policial per si cal l'actuació dels agents de l'autoritat. Aquest estiu s'han contractat una desena d'auxiliars nocturns.

Són les onze de la nit i comença la jornada laboral per a la desena d'auxiliars nocturns que aquest estiu treballen a Lloret de Mar. És el primer any que el consistori i el sector de l'oci nocturn prova aquesta solució i sembla que els resultats ja es poden palpar amb una reducció de l'incivisme durant les nits d'estiu. A l'estació de busos del municipi, en Miguel Ángel Carretero coordina els auxiliars i els distribueix en grups de dos.

A partir d'aquí els distribueix pels carrers de Lloret de Mar que són susceptibles on hi hagi més aglomeracions de gent. La majoria d'ells són carrers on hi ha discoteques, bars i locals musicals. Allà s'hi barreja públic local i turistes que surten de festa i consumeixen alcohol. Això provoca molèsties als veïns pels crits que fan i el soroll. Fins ara, la Policia Local era l'encarregada de garantir que no hi haguessin conductes incíviques.

Un grup de joves fa cua per entrar en una discoteca de Lloret de Mar. / Aleix Freixas

"La majoria de gent fa cas"

Ara, l'equip d'auxiliars nocturns s'encarreguen de controlar que la gent no cridi, no consumeixi alcohol al carrer o circuli per la vorera i no pel mig dels carrers. Ho fan fins les set del matí, quan la majoria d'aquells que han sortit de festa ja són al llit. El coordinador dels auxiliars, Miguel Ángel Carretero, explica que "la majoria de la gent fa cas". A més, destaca que molts dels treballadors "són del poble o de la zona" i això els permet conèixer millor quines són les zones més conflictives.

El que es troben més els auxiliars són baralles per motius d'alcohol, gent bevent al carrer i crits de joves que surten de festa. La majoria d'actuacions es fan just quan tanquen les discoteques, ben entrada la matinada. "Surten beguts i els ajudem a seure i que tornin tranquil·lament sense fer soroll". En algun cas, presencien baralles o gent que cau per la borratxera que porten. En aquests casos avisen a la policia o bé a emergències per coordinar la seva actuació.

Aquesta figura dels auxiliars nocturns ha permès que les conductes incíviques baixin al municipi. El responsable del torn de nit de la Policia Local de Lloret de Mar i també de la Unitat de Reacció de Seguretat (URAS), Antonio Humanes, explica que "les intervencions per incivisme són mínimes" amb la posada en funcionament els auxiliars.

Això permet que el cos policial pugui destinar els efectius a "feines policials" com ara actuacions de seguretat ciutadana. Humanes explica que fins ara havien de "destinar patrulles a controlar que la gent no begués alcohol al carrer o no cridés". Ara, el cos pot prioritzar actuacions policials perquè les conductes incíviques ja les treballen els auxiliars. De tota manera, si algun auxiliar nocturn avisa a algú i aquest no fa cas, poden avisar al coordinador perquè aquest es comuniqui amb la Policia Local. En aquests casos, el cos arriba fins al lloc "amb un temps de reacció de menys d'un minut".

Tres auxiliars nocturns passegen per un carrer de Lloret de Mar per controlar l'actitud cívica de la gent. / Aleix Freixas

Canvi d'empresa

L'Ajuntament de Lloret de Mar i una vintena d'empreses del món de l'oci nocturn van contractar els auxiliars per aquest estiu. Inicialment va guanyar la licitació una empresa, però el consistori ha acabat rescindint el contracte per incompliments diversos. En primer lloc, no van començar en la data promesa i, a més, després de diversos requeriments no van presentar la documentació pertinent.

En paral·lel, un treballador va denunciar que les hores cotitzades i les treballades no corresponien. Ara, el consistori ha decidit trencar el contracte amb aquesta empresa i fer un contracte menor amb una altra perquè s'encarregui d'aquesta tasca.