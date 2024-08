Tossa de Mar tanca la platja d'Es Codolar per un incidència a la depuradora que hi aboca aigua contaminada

Tossa de Mar ha hagut de tancar la platja d'Es Codolar per un incidència a la depuradora que hi aboca aigua contaminada. Segons informen fonts municipals, la fuita s'ha detectat aquest dissabte al matí després que un dels transformadors d'Endesa que subministra electricitat al municipi s'incendiés. Arran de la incidència s'ha vist afectat el sistema de sanejament i el funcionament de la depuradora, que connecta amb el mar pel sobreeixidor. Endesa portarà un camió que subministra electricitat de forma provisional per tal d'arreglar la situació. L'afectació també ha impactat en el subministrament elèctric del nucli antic del municipi, on la majoria de restaurants han hagut de tancar.

Al voltant de dos quarts de dotze del matí s'ha activat el cos de Bombers, que ha anat fins al carrer del Portal per treure la corrent del transformador, un acció que ha provocat que el foc s'apagués sol. En un primer moment els efectius han demanat a la gent que no marxés de la platja, i un cop s'ha pogut assegurar la seva sortida, els han donat permís per moure's de la zona.

Protecció Civil ha activat el pla especial d'emergències per contaminació de les aigües marines a Catalunya (CAMCAT) i ha recordat a través de les xarxes que s'ha prohibit el bany en aquesta platja per mala qualitat de l'aigua.