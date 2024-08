Blanes celebra la ‘Cursa Córrer el Cós’, els vestigis de la presència de corsaris fa més de 10 segles

Aquest dissabte Blanes ha continuat celebrant la Festa Major Petita, la Festa dels Copatrons Sant Bonós i Sant Maximià amb dues activitats. La primera va ser al matí, amb una Gimcana al Passeig de Mar, i la segona està relacionada amb l’esport, però també amb la història del municipi. Es tracta de la tradicional ‘Cursa Córrer el Cós’, que va tenir lloc la tarda-vespre d’ahir.

Està en consonància amb una de les característiques que defineixen la Festa Major Petita, farcida d’actes d’arrel popular i tradicional. En aquest cas, les arrels de la ‘Cursa Córrer el Cós’ s’enfilen entre els segles X i XI, quan els corsaris atacaven els pobles de la Costa Brava. De fet, un dels principals vestigis que encara es mantenen en peu a la ciutat és la torre del Castell de Sant Joan, des d’on es guaitava la seva possible arribada.

Els guanyadors i guanyadores de la cursa. / DdG

Augment de la participació, amb un total de 69 persones

Organitzada una vegada més pel Centre Excursionista de Blanes amb el suport de la Colla Gegantera, les inscripcions van començar a les set de la tarda, i la cursa es va fer després que va concloure la tradicional cercavila formada per diversos membres de la Colla Gegantera. D’una manera festiva i que convidava a seguir-los, la cercavila va recórrer els 650 metres que separen el Passeig de Mar, a l’altura del Monument a Joaquim Ruyra, fins a la Plaça de l’Església.

Com és tradicional, encapçalava la cercavila una gegantina bandera de Blanes, seguida per diversos membres de la Colla Gegantera de Blanes, entre els quals destacaven els dos Gegants de Blanes, en Gastó i na Caterina. També hi eren els diferents gegantons, acompanyats del grup de percussió de l’entitat per seguir musicalment la ruta.

La cercavila va finalitzar a la Plaça de l’Església, on els diferents membres de la Colla Gegantera es van posar en posició, acompanyats per membres del Centre Excursionista, per rebre els corredors i corredores que havien d’anar arribant-hi a les dues curses. Encarat al capdamunt de la pujada a l’Església Santa Maria hi havia els gegants de Blanes i una membre de la colla amb la bandera de Blanes, un important i destacat element de la litúrgia que segueix aquesta celebració.

Això és perquè tots i cadascun dels corredors i corredores de les dues curses en què es divideixen els participants han d’anar tocant la bandera blanenca quan arriben a dalt de tot, donant així per tancada la seva participació en la cursa, condició indispensable. Aquest 2024 ha tornat a augmentar la participació per tercer any consecutiu. Això és perquè enguany van fer-ho un total de 69 persones, mentre que al 2023 ho van fer 56, i el 2022 42 corredors i corredores.

A la primera cursa participen simultàniament tres categories: la dels petits, de 5 a 8 anys; la dels mitjans, de 9 a 12 anys; i la dels grans, de 13 a 17 anys. Per la seva banda, a la segona cursa hi participaven els adults. Perquè l’esdeveniment es pogués celebrar amb garanties de seguretat per a tothom, la Policia Local de Blanes es va encarregar de fer talls esgraonats de trànsit, així com d’escortar els participants amb agents motoritzats.

Primeres i primers classificats en les 4 categories

Un cop arribats tots i totes a la Plaça de l’Església i contrastades les "fotos-finish", es van repartir els premis que es van encarregar de lliurar el regidor de Fires i Festes, Quique Pérez; la regidora d’Esports, Mònica Rabassa; i membres del Centre Excursionista de Blanes. El lliurament de premis es va encetar, davant l’expectativa de tothom que s’esperava saber el resultat, començant per les tres categories d’infants i joves.

Oriol Madí, el primer classificat dels homes. / DdG

En la categoria dels petits, de 5 a 8 anys, els dos primers classificats van ser Ian Bedford i Marta Folqué. A la categoria de mitjans, de 9 a 12 anys, Martí Busquets i Abril Vidal; i finalment a la categoria dels grans, de 13 a 17 anys, Gabriel Rutllant i Montse Rutllant. Per la seva banda, en adults les tres dones més ràpides han estat enguany Vicky Martínez, Muntsa Maestro i Míriam Pérez, mentre que els tres primers classificats han estat Oriol Madí, Joan Dieste i David Checa.

Vicky Martínez, la primera classificada de les dones. / DdG

En les tres primeres categories que abastaven la franja d’edat de 5 a 17 anys se’ls va premiar amb diferents obsequis, mentre que en la dels adults els trofeus –tal com s’ha vingut fent tots aquests anys- han estat un pernil (primer premi), un formatge (segon premi) i una llonganissa (tercer premi). Abans del lliurament de premis, tothom va tenir l’ocasió de recuperar forces amb aigua, així com amb diversos entreteniments ensucrats, agraïts especialment per la mainada.